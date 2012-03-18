BDP'li eylemci denize atladı, çıkınca da gazetecileri taşladı

T24 - BDP'nin Kazlıçeşme'deki olaylı Nevruz kutlamasında polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polisten ve gaz bombalarından kaçmak isteyen bir eylemci denize atladı.

Denize atladı, çıkıp gazetecileri taşladı

Grubun dağılışı sırasında bir kişi denize atladı. Milletvekili Sakık'ın da sahile gelerek denizden çıkmasını istediği gösterici, gözaltına alınmaması halinde çıkabileceğini söyledi.

'Gözaltına almayacaksınız ama'

Emniyet güçlerinin de gözaltına almayacağını söylediği gösterici, denizden çıktıktan sonra basın mensuplarına taş atarken, elinde bir de bıçak olduğu görüldü. Bu gösterici daha sonra diğer grupların arasına girerek kaçtı.