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BDP’li eşbaşkan babası tarafından bıçaklandı

Diyarbakır'ın Hani İlçesi Belediyesi Eşbaşkanı Nevin Oktay, tartıştığı babası tarafından yüzünden ve ayağından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Oktay, yoğun bakıma alındı

14 Nisan 2014 00:12

Mardin'in Artuklu, ardından Kızıltepe Belediye Başkanlarından sonra bu kez BDP'nin Hani ilçesi Eşbaşkanı Nevin Oktay'a yönelik saldırı yapıldı. Milliyet gazetesinden Namık Durukan’ın haberine göre, Nevin Oktay, bugün saat  17.30 sıralarında BDP ilçe binasının da bulunduğu Merkez Park arkasındaki sokakta babası Abdullah Oktay'la tartıştı. BDP Hani İlçe örgütü internet sitesinin haberine göre, Nevin Oktay, tartışma sonucu babası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BDP İlçe Örgütünün internet sitesinde Oktay'ın yaralanmasıyla ilgili, "Hani BDP Eş Başkanı Nevin Oktay, babası tarafından bıçaklandı. Yüzünden ve ayağından bıçak darbesiyle yara alan Başkan, çok kan kaybetmesi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağır. Allahtan şifa diliyoruz ve cani babayı lanetle kınıyoruz" bilgisine yer verildi.

Ayağından ve yüzünden aldığı bıçak darbesiyle önce Hani Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Nevin Oktay tedavi altına alındı. Oktay'ın babası ile tartışması ve sonrasında yaralanmasının nedeni henüz öğrenilemedi.

 

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