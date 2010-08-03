T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'Lİ ERUH BELEDİYE BAŞKANI OKTAY DA GÖZALATINDA ALINDI SİİRT (A.A)

03 Ağustos 2010 15:10

-BDP'Lİ ERUH BELEDİYE BAŞKANI OKTAY DA GÖZALATINDA ALINDI SİİRT (A.A) - 03.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesindeki çatışma sonrası düzenlenen operasyonda BDP'li Eruh Belediye Başkanı Mehmet Melik Oktayı ve BDP'li il genel meclisi üyesi Osman Aydın'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Eruh Emniyet Amirliği binası ve lojmanlarına yönelik terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırı sonrası yapılan operasyonda 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi. Gözaltına alınan 7 kişi arasında Eruh Belediye Başkanı Mehmet Melih Oktayı, BDP'li İl Genel Meclis üyesi Osman Aydın da bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24