-BDP'Lİ ERUH BELEDİYE BAŞKANI OKTAY DA GÖZALATINDA ALINDI SİİRT (A.A) - 03.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesindeki çatışma sonrası düzenlenen operasyonda BDP'li Eruh Belediye Başkanı Mehmet Melik Oktayı ve BDP'li il genel meclisi üyesi Osman Aydın'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Eruh Emniyet Amirliği binası ve lojmanlarına yönelik terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırı sonrası yapılan operasyonda 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi. Gözaltına alınan 7 kişi arasında Eruh Belediye Başkanı Mehmet Melih Oktayı, BDP'li İl Genel Meclis üyesi Osman Aydın da bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.