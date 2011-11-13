BDP'li Demir: Onlar bu halkın haklı davası için savaştı

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'Haklı davaları için dağları mesken tuttular'



Hakkari’nin Çukurca İlçesi’ndeki Kazan Vadisi’nde düzenlenen operasyonda ölen ’Çekdar Beytüşşebap’ kod adlı Çoli Temel adlı PKK’lının cenazesi, Beytüşşebap İlçesi’ne bağlı Hisarkapı Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye katılanAdli Tıp’tan yakınları tarafından dün alınan ve PKK’lı Çoli Temel’in cenazesi, doğum yeri olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı Köyü’ne götürüldü.PKK’lı Temel’in cenazesine köyde BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ve BDP İl ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Köy girişinde araçtan indirilen Temel’in PKK’yı simgeleyen bezin sarıldığı tabutu omuzlara alınarak, yürüyüş halinde köy mezarlığına götürüldü.PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarının atıldığı yürüyüş ardından Temel’in cenazesi defnedildi. Defin işlemlerinin ardından yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra konuşan BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, yaşamını yitirenlerin bu halkın öz evlatları olduğunu ve bu halkın haklı davası için savaştıklarını belirtti.Demir, "Bugün daha güçlüyüz, bizi güçlü kılan haklı davamızdır. Halkın öz evlatları bu halkın haklı davası savaştılar. Gençlerimiz bu haklı davaları için haklı olarak dağları mesken tuttular. Biz gençlerimize borçluyuz." dedi. PKK’l Çoli Temeli’in annesi Halime Temel ise, "benim oğlum şehittir. Halkı için onurlu bir şekilde savaşarak şehit olmuştur. Bu nedenle oğlumla gurur duyuyorum" dedi.