BDP'li Buldan: Bahçekapılı, bana ve Sebahat Tuncel’e saldırıdı



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nun son iki gününe AKP ve BDP Grup Başkanvekilleri Ayşe Nur Bahçekapılı ve Pervin Buldan’ın görüntüleri damgasını vurdu. Taraflar, erkek milletvekillerinin devreye girmesiyle birbirinden uzaklaşabildi. BDP’nin Grup Başkanvekili Pervin Buldan, kendisine ve Sebahat Tuncel’e fiili saldırıda bulunduğunu söylediği Bahçekapılı, özür dileyene kadar ilişkilerini askıya aldı.

“Örnek olmamız gerekirken”



Genel Kurulda yaşananları T24’e değerlendiren Pervin Buldan, böyle bir manzaradan duyduğu rahatsızlığı “Ben gerçekten bu konuda titiz davranırım. Sonuçta bizler bütün Türkiye’ye örnek olması gereken insanlarız. Hele hele örnek olması gereken kadın olursa buna çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Genel Kurul’da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında vermiş olduğumuz gensoru görüşmeleri esnasında hiç tasvip etmediğimiz görüntüler ve tartışmalar yaşandı”.

“MHP’li kadın vekile saldırı olsa sahip çıkardım”



Gensoru görüşmeleri sırasında çıkan gerginlik üzerine Sabahat Tuncel’in erkek milletvekillerini ayırmak için çaba gösterdiğini anlatan Buldan, “Sayın Sebahat Tuncel, kavgayı ayırmak için araya girdi. Sayın Bahçekapılı’nın Sebahat Tuncel’i iteklediğini farkettim. Grup başkanvekiliyim. Fiili bir saldırı yaşanıyordu. Hem arkadaşıma hem de bir kadına fiili saldırı yapılıyor. Ne olursa olsun bir kadına. BDP’li olmayabilirdi. CHP‘li olabilirdi. MHP’li olabilirdi. Kadın olduğumuz için kadın arkadaşımıza sahip çıkmak için ben de Bahçekapılı’ya ‘Nasıl böyle bir şey yaparsınız. Fiili bir saldırıda bulundunuz’ dedim. Elime vurarak beni itekledi. ‘Burada ne işin var. Git kendi grubuna “diyerek hakaret etti”.

‘Terbiyesiz’ dedim’



“Terbiyesiz’ kelimesini kullandım. Ama, Bahçekapılı hem bana hem de Sebahat Tuncel’e fiili saldırıda bulunmuştur. Parlamento çatısı altında ilk kez kadın kadına şiddet uygulamıştır” diyen Buldan, bunun 25 Kasımdaki şiddetle Mücadele Günü’ne yansıması nedeniyle üzüntü duyduğunu ve yaraladığını söyledi.

“Burada yaşananların dışarıya yansıması olur”



Buldan, Genel Kurul’da gerginliğin dinmesinin kadın milletvekilleri tarafından sağlanabileceğine inanıyor. “Kadın vekiller gerilim durdurabiliriz. Ortamı yumuşatma rolüne soyunabiliriz” diyen Buldan, “Bu kadar gerginlik çıkarsa insanlar, bizim için neler söyler. Parlamentoda yaşananların dışarı yansıması olur. Bu yüzden Genel Kurul’da yapılan her davranış, konuşma örnek teşkil etmeli. Kadın milletvekillerine görev düşmektedir. Ama, Bahçekapılı’nın iki kadına yaptığı fiili saldırı kabul edilebilir bir şey değildir. Özür bekliyorum. Dilemediği sürece ilişkilerimi askıya alıyorum. Benim açımdan konu kapanmıştır”.

