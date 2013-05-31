T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Beştaş: Polis hedef gözeterek saldırıyor, bu devlet terörüdür

BDP'li Beştaş, hükümetten, göstericilere yapılan müdahaleyi durdurmasını ve sorumlularının derhal görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatılamasını istedi

31 Mayıs 2013 18:43

Helin Alp / Ankara 

 

BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Gezi Park’ındaki göstericilere polis tarafından yapılan müdahaleyi “devlet terörü” olarak nitelendirdi. Beştaş, yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder ile gazetece Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğunun başlarından darbe almış olması, hedef gözetilerek saldırıldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” dedi.  

Orantısız biçimde yapılan polis saldırısını demokratik taleplere 'tahammülsüzlük' olarak niteleyen Beştaş, hükümetten, göstericilere yapılan müdahaleyi durdurmasını ve  sorumlularının derhal görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatılamasını istedi.  

Beştaş’ın açıklaması şöyle: 

Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülerek buraya eski Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi inşa edilmesine karşı çıkmak amacıyla günlerdir direniş içerisinde olan çevreye ve insan haklarına duyarlı yurttaşlarımıza karşı bugün tam bir devlet terörü uygulanmıştır.

AKP Hükümetinin talimatı doğrultusunda tazyikli su ve gaz bombalarıyla yapılan saldırıda İstanbul İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder ile gazetece Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğunun başlarından darbe almış olması, hedef gözetilerek saldırıldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Saldırıdan kurtulmak amacıyla okullara, iş yerlerine sığınan yurttaşlara okul dükkan, iş yeri demeden polisin gaz bombalarıyla saldırması tam bir devlet terörüdür.

Oradaki insanların amacı doğa ve çevre katliamını önlemek, adeta mantar gibi çoğalan AVM’lerin yapılmasına karşı çıkmaktır. Bu protesto ve tepkiler demokratik bir haktır. Bu hakkın kullanılmasını hiç kimse engelleyemez.

Bu gün orantısız bir biçimde yapılan polis saldırısı, asla hukuki ve meşru değildir. Demokrasilerde ve toplumsal vicdanlarda bunun bir yeri yoktur, olamaz da. Yurttaşlarımıza karşı yapılan bu saldırı doğa ve çevre katliamını bir politika haline getiren AKP Hükümetinin zihniyetini ve demokratik gösterilere olan tahammülsüzlüğünü göstermektedir.

Bu saldırıyı ve saldırının siyasi idari bütün sorumlularını şiddetle kınıyor ve AKP Hükümetini derhal müdahaleyi ve doğa katliamını durdurmaya çağırıyoruz.

İstanbul’daki tüm yurttaşlarımızı, doğadan, çevreden ve insan haklarından yona olan herkesi Gezi Parkı’ndaki direnişe destek ve ses vermeye çağırıyoruz.

Çok sayıda kişinin ağır yaralanmasına neden olan bu hukuk dışı saldırıların sorumluları derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır.” 

 

ETİKETLER

meral danış beştaşbdpgezi parkıtaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24