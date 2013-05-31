BDP'li Beştaş: Polis hedef gözeterek saldırıyor, bu devlet terörüdür

Helin Alp / Ankara

BDP Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Gezi Park’ındaki göstericilere polis tarafından yapılan müdahaleyi “devlet terörü” olarak nitelendirdi. Beştaş, yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder ile gazetece Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğunun başlarından darbe almış olması, hedef gözetilerek saldırıldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” dedi.

Orantısız biçimde yapılan polis saldırısını demokratik taleplere 'tahammülsüzlük' olarak niteleyen Beştaş, hükümetten, göstericilere yapılan müdahaleyi durdurmasını ve sorumlularının derhal görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatılamasını istedi.

Beştaş’ın açıklaması şöyle:

“Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülerek buraya eski Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi inşa edilmesine karşı çıkmak amacıyla günlerdir direniş içerisinde olan çevreye ve insan haklarına duyarlı yurttaşlarımıza karşı bugün tam bir devlet terörü uygulanmıştır.

AKP Hükümetinin talimatı doğrultusunda tazyikli su ve gaz bombalarıyla yapılan saldırıda İstanbul İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder ile gazetece Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Yaralananların büyük çoğunluğunun başlarından darbe almış olması, hedef gözetilerek saldırıldığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Saldırıdan kurtulmak amacıyla okullara, iş yerlerine sığınan yurttaşlara okul dükkan, iş yeri demeden polisin gaz bombalarıyla saldırması tam bir devlet terörüdür.

Oradaki insanların amacı doğa ve çevre katliamını önlemek, adeta mantar gibi çoğalan AVM’lerin yapılmasına karşı çıkmaktır. Bu protesto ve tepkiler demokratik bir haktır. Bu hakkın kullanılmasını hiç kimse engelleyemez.

Bu gün orantısız bir biçimde yapılan polis saldırısı, asla hukuki ve meşru değildir. Demokrasilerde ve toplumsal vicdanlarda bunun bir yeri yoktur, olamaz da. Yurttaşlarımıza karşı yapılan bu saldırı doğa ve çevre katliamını bir politika haline getiren AKP Hükümetinin zihniyetini ve demokratik gösterilere olan tahammülsüzlüğünü göstermektedir.

Bu saldırıyı ve saldırının siyasi idari bütün sorumlularını şiddetle kınıyor ve AKP Hükümetini derhal müdahaleyi ve doğa katliamını durdurmaya çağırıyoruz.

İstanbul’daki tüm yurttaşlarımızı, doğadan, çevreden ve insan haklarından yona olan herkesi Gezi Parkı’ndaki direnişe destek ve ses vermeye çağırıyoruz.

Çok sayıda kişinin ağır yaralanmasına neden olan bu hukuk dışı saldırıların sorumluları derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır.”