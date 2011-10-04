BDP'li Bengi Yıldız yemin etti

T24 - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mehmet Sağlam başkanlığında toplandı. Sağlam, birleşimi açarken yaptığı konuşmada, ilk kez kürsüye çıktığını hatırlattı.



Sağlam, ''Zamanımızı iyi değerlendirme, zaman içinde adil söz hakkını yerine getirebilmek için birbirimizle karşılıklı saygı içinde çalışmaları yürüteceğimizi ümit ediyorum. Ayrıca, adil eleştiri ve cevap dengesiyle temiz dille konuşma konusunda arkadaşlarımızla karşılıklı anlaşacağımızı zannediyorum'' diye konuştu.



Sağlam, TBMM İçtüzüğü'nde belirtilen sürelere hassasiyetle riayet edeceğini şimdiden beyan ettiğini ifade ederek, ''Arkadaşlarımdan da aynı hassasiyeti bekliyorum'' dedi.



Anayasaya göre, milletvekillerinin göreve başlamadan andiçmeleri gerektiğini belirten Sağlam, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ı yemin etmesi için kürsüye davet etti. Yıldız, kürsüye gelerek andiçti.



Öte yandan, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Genel Kurulda komisyon sıralarına oturdu. BDP Diyarbakır Miletvekili Nursel Aydoğan ile Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi de kendilerine katıldı.









