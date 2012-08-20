BDP'li Bengi Yıldız, Deniz Uyan'la evledi

BDP'li vekil Bengi Yıldız, Bodrum’da birlikte görüntülendiği Deniz Uyan ile evlendi. Yıldız'ın maaşı da 'parti kararıyla' eski eşine bağlandı.

‘Aile dostumuz’ diyerek ilişkisini inkar eden Yıldız, eşi İlknur Yıldız’dan boşanarak Deniz Uyan ile ikinci kez nikah masasına oturdu.



Eşinden boşandı



Bengi-İlknur Yıldız çifti, Ankara 3'üncü Aile Mahkemesi'nde 2 Aralık 2011'de görülen boşanma davasından sonra yollarını ayırdı.



Kartı alındı



Takvim Gazetesi’nin haberine göre; BDP yönetimi Bengi Yıldız'a faturayı kesti. Parti yöneticileri, "Milletvekili maaşını İlknur alacak" dedi. Maaş kartı Yıldız'dan alınıp eşine verildi.

BDP’li Bengi Yıldız geçen yıl Bodrum’da objektiflere bir kadınla görüntülenmişti. Evli ve iki çocuk babası Yıldız’ın bu kaçamağı günlerce konuşulmuştu.