BDP'li başkanın kızı Suriye'de çatışmada öldürüldü

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nin BDP'li Belediye Başkanı Haşim Demirkol'un kızı 23 yaşındaki Helin Demirkol'un Suriye'deki çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.
Çermik İlçe Belediye Başkanı BDP'li Haşim Demirkol'un kızı "Helin Ahmed" kod adlı Helin Demirkol'un Suriye 'de Kürtlerin denetiminde bulunan Rojava'da YPG ile Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) arasında çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.
Demirkol ailesinin Helin Demirkol'un cenazesini almak üzere Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki Murşitpınar Sınır Kapısı'na gittikleri öğrenildi.
Diyarbakır'ın Sur İlçesi Belediye Başkanı BDP'li Seyid Narin'in oğlu 22 yaşındaki Ali Narin'in de geçen hafta Suriye'deki çatışmada öldüğü açıklanmıştı.