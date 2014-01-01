T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Baluken: AKP'den telefon bekliyoruz

Tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek için Meclis'teki partilerin biraraya gelmesi bekleniyor

01 Ocak 2014 16:59

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek için partilerin biraraya gelebileceğini ifade etmesinin ardından, gözler AKP'ye çevrildi. Görüşmeyle ilgili T24'e konuşan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Henüz kararlaştırılmış bir şey yok. Çünkü, AKP'den telefon bekliyoruz" dedi.

AKP, tutuklu milletvekillerinin durumuyla ilgili yapılması beklenen görüşme için henüz CHP ve BDP'ye randevu vermedi. MHP, tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmesi için yapılacak görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Bülent Arınç, bütçe görüşmelerinin kapanışında konuyu gündeme getirerek Meclis'te dört siyasi parti grup başkanvekilinin biraraya gelerek yol haritası çizebileceklerine dikkat çekmişti.

ETİKETLER

tutuklu milletvekiliarınçbdpakpchptelefongrup

İlgili Haberler

Mahkeme kararını açıkladı: Tutuklu BDP'li vekillere tahliye yok

BDP'li iki tutuklu vekilen tahliye talebi reddedildi

BDP: Tutuklu milletvekillerimiz hakkında verilen karar siyasidir

BDP Eşbaşkanları Demirtaş ve Kışanak, ortak bir açıklama yaparak 'halk iradesini ayaklar altına alan bu kararın siyasi ortağı hükümettir' tepkisini gösterdiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24