BDP'li Baluken: AKP'den telefon bekliyoruz

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek için partilerin biraraya gelebileceğini ifade etmesinin ardından, gözler AKP'ye çevrildi. Görüşmeyle ilgili T24'e konuşan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, "Henüz kararlaştırılmış bir şey yok. Çünkü, AKP'den telefon bekliyoruz" dedi.

AKP, tutuklu milletvekillerinin durumuyla ilgili yapılması beklenen görüşme için henüz CHP ve BDP'ye randevu vermedi. MHP, tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmesi için yapılacak görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Bülent Arınç, bütçe görüşmelerinin kapanışında konuyu gündeme getirerek Meclis'te dört siyasi parti grup başkanvekilinin biraraya gelerek yol haritası çizebileceklerine dikkat çekmişti.