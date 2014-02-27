BDP'li Baluken: 19 yıl sonra ortaya çıkan Fatma Erkan cinayeti ile ilgili soruşturma açıldı mı?

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Grup Başkanvekili, Bingöl Milletvekili İdris Baluken, kamuoyunun 19 yıl sonra babasının İnsan Hakları Derneği’ne başvurmasıyla haberdar olduğu 11 yaşındaki Fatma Erkan cinayetini Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Baluken, “Fatma Erkan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili personeliniz hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Varsa sonuçları ne olmuştur” dedi. Baluken’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Cumhuriyet tarihi boyunca devletin makbul vatandaş tanımı dışında kalanlara karşı her türlü baskı ve sindirme metotlarını kullandığı bilinen bir gerçektir. Bu metotlar; Zilan’dan Dersim’e, 33 kurşundan 6-7 Eylüle, darbeler dönemlerinden 90’lı yıllara bu tarih bir süreklilik şeklinde işlemekte, işletilmektedir. Yakın geçmişte özellikle JİTEM aracılığıyla sistemli bir baskı ve sindirme politikası uygulanmış, binlerce insan faili, devlet tarafından korunan kişilerce öldürülmüş ve bu suçlara karşı hukuk ya işletilmemiş ya da açılan davalar hasıraltı edilmiştir.

Söz konusu yargısız infazların hedeflerinden biri de çocuklar olmuştur. İnsan hakları kurumlarının kayıtlarına göre 500’den fazla çocuk devletin güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetmiştir. Babasının İnsan Hakları Derneği’ne başvurmasıyla, ancak 19 yıl aradan sonra kamuoyunun haberdar olduğu yargısız infaz sonucu katledilen son çocuk 11 yaşındaki Fatma Erkan oldu.

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Çalpınar (Sitê) köyünde 1995 (14 Ekim) yılında PKK’lI olduğu söylenen 2 kişi ile birlikte infaz edilen 11 yaşındaki Fatma Erkan katilleri tarafından ‘‘terörist’’ olarak kayıtlara geçirilse de o gün çekilen fotoğraflarda ve Midyat Cumhuriyet Savcısı Atilla Cengiz’in tuttuğu otopsi raporunda her şey açıkça belli olmaktaydı. Raporda Fatma Erkan’ın katledilmiş bedeni şu şekilde tarif ediliyordu : “Bir metre otuz santimetre boylarında 45 kilo ağırlığında, 13-14 yaşlarında, kumral saçlı, buğday tenli, kahverengi gözlü, bakire, tam teşekkül bir kız çocuk cesedi olduğu görüldü. Üst kısmında açık kahverengi gömlek, onun altında beyaz renk iç çamaşırı olduğu, alt kısmında karışık renkli etek, pembe eşofman olduğu, ayaklarının çıplak olduğu, her iki ayağının yanında da terlik olduğu görüldü.” Soruşturma dosyasına konulan fotoğrafta da savcılık raporunun tarifiyle benzer bir manzara söz konusu; oyun kıyafetleri içinde, ayağında terlikle öldürülmüş bir çocuk.

Fatma Erkan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili personeliniz hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Varsa sonuçları ne olmuştur?

Şu ana kadar soruşturma açılmamışsa, siz açmayı düşünüyor musunuz?

Fatma Erkan olayı hakkında bakanlığınızda bulunan bilgiler nelerdir?

Fatma Erkan’ın öldürülmesi olayına katılmış personelinizin görev tanımlaması nedir? Söz konusu olaya katılan personelinizin sayısı kaçtır?