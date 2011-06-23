BDP'li bağımsız milletvekiller Meclis'e girmeyecek

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VEKİLLER MECLİS'E GİTMİYOR, ŞİMDİ NE OLACAK?

Elçi: Somut adım atılana kadar Meclis'e gitmeyeceğiz

AKP'den ilk tepki: Haksızlık var, sonuçları ağır olabilir

BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali ile Ahmet Türk, Altan Tan, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ve Hasip Kaplan'ın da arasında bulunduğu, BDP'nin desteklediği 28 bağımsız milletvekili, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını görüşmek üzere Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezinde toplandı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada milletvekilleri Meclis'e girmeme kararı aldı.BDP’nin desteğiyle bağımsız milletvekili seçilenlerin yaptığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı alınan kararların sonuç bildirgesini Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi okudu. Meclise gitemeyeceklerin ifade eden Elçi, şöyle dedi:"Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Türkiye halklarının barış içerisinde ve özgürce bir arada yaşaması amacıyla yan yana geldiği günden beri bir çok operasyonun hedefi haline gelmiştir. YSK vetosuyla başlayan süreç, keyfi tutuklama ve gözaltılar, askeri ve siyasi operasyonlarla hiç durmadan devam etmiştir. Bu engelleme ve barış sürecinini önünü tıkama operasyonlarının son halkası Diyarbakır Milletvekili sayın Hatip Dicle’nin yasal hakkının yetkisiz bir kurum tarafından gasp edilmesiyle sonuçlanmıştır. Dün, bu tarz operasyonlardan mağdur olduklarını iddia edenler, bugün bu operasyonun bizzat mimarlığını üstlenmiş durumdadır. Halklarımıza barış ve özgürlük sözü vermiş olan blokumuzun bu şartlar altında benzeri operasyonlara sürekli muhatap olacağı anlaşılmıştır. Parlamento ve iktidar bu haksızlığı giderme ve demokratik siyasetin önünü açarak çözüm olanaklarını geliştirme yolunda somut bir adım atıncaya kadar parlamentoya gitmeyeceğiz. Ak Parti yönetimi, çalınmış milletvekilliğini hakkı olana derhal iade etmelidir. Tüm demokrasi güçlerini, barış ve özgürlük sürecini baltalayan bu operasyonlara karşı, demokrasiden taraf olmaya davet ediyoruz."AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Enserioğlu BDP'lilerin Meclis'e girmeme kararını değerlendirdi. Enserioğlu şunları söyledi:"Ağır bir karar. Sonuçları çok ağır olabilir. Sonuçların büyük sorumlulukları olabilir. Bunu ne kadar kaldırabilecek durumdalar, bilemiyorum. Evet haksızlık var. Buna karşı bir yöntem geliştermek olağan ama kararın ardında çok daha büyük toplumsal hadiselere sebebiyet verecekseniz, bu sorumlulukları düşünmek zorundasınız. Evet Ahmet Türk'ün de dediği gibi bu kararı verenler kaos yaratmaya çalışıyor dedikten sonra, bunların amacı buysa, bu amaca hizmet etmek mi gerekir, bunu bozmak mı gerekir?"