-BDP'DEN TOBB'A ZİYARET ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konuyu seçim tartışmaları başlamadan önce mutlaka gündeme taşımayı öngördüklerini belirtti. Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretleri çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BDP olarak yaklaşık 10 gündür Türkiye'nin belli başlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle anayasa konusunu görüştüklerini söyledi. TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmelerinde de parti olarak sürece nasıl baktıklarını ifade ettiklerini ve karşı tarafın önerilerini, görüşlerini dinlediklerini kaydetti. Kendileri açısından toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TOBB Anayasa konusuna geçmişten beri müdahil olmuş, tartışmalar yapmış, taslaklar hazırlamış, yapılan çalışmalara da kurum olarak destek vermiş bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye'nin bütün illerinde örgütlü bir kurumdur. Aynı zamanda işveren bir kurumdur. Bu nedenle BDP olarak yapmış olduğumuz bu görüşmeden olumlu fikirlerle ayrılıyoruz. Biz şunu ortaya çıkarmak istiyoruz: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bunu söylemeyen yok. Bunun tersini ifade eden de yok. Nasıl bir anayasa yapılmalıdır, nasıl bir anayasa inşa edilmelidir, inşa süreci nasıl olmalıdır? Bu konular şu anda muğlak. Dolayısıyla bu konuyu seçim tartışmaları başlamadan önce mutlaka gündeme taşımayı öngörüyoruz. TOBB da bu konuda belli bir hazırlığının olduğunu, nasıl bir anayasa istedikleri konusundaki tartışmaları başlattıklarını, geçmiş deneyimlerinden de yola çıkarak bu tür çalışmaları önemsediklerini ve sivil toplum örgütü olarak üzerlerine düşen rolü oynayabileceklerini ifade ediyor. Biz madde madde ilkesel düzeyde bir tartışmayı yürütmüyoruz. Bugün için önemli olan Türkiye'nin farklı bütün toplumsal kesimlerinin taleplerini ifade edebileceği mutabakat zemininin oluşmasıdır. Bu zemin oluştuktan sonra herkes kendisini daha rahat ifade edebilecek. Türkiye'nin farklı kesimleri yeni anayasada neyi görmek istiyorlarsa onu özgürce konuşabilecek. Şimdi o ortamı yaratmak için bütün çabayı sarf etmeliyiz diye düşünüyorum. TOBB da bu konuda çalışmaları yaptı ve yapacağını ifade etti.'' -''DEMOKRATİK BİR ANAYASA PLATFORMU''- Bir gazetecinin, ''Anayasa platformu önerisine'' ilişkin sorusuna ise Demirtaş, ''Evet, biz 'demokratik bir anayasa platformu olabilir' diye öneriyoruz sivil toplum kuruluşlarına. TOBB, daha önce anayasa platformu oluşturduğunu, bu çalışmaların belli bir verimi de ortaya çıkardığını, bundan sonraki zamanlarda da daha önce kurmuş oldukları platformun benzer bir çalışmayı örgütleyebileceğini ifade ediyor. Sanıyorum bu konuda kendileri daha detaylı açıklamalarda bulunacaklar. Bizi ve kamuoyunu da bilgilendirecekler'' karşılığını verdi. Bir başka gazetecinin, ''Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüp görüşmeyeceği'' sorusu üzerine Demirtaş, ''Gelecek hafta 27 Ekimde İstanbul'da TÜSİAD'ı ziyaret edeceğiz, aynı gün DİSK'i de ziyaret edeceğiz. Türk-iş ile de programımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Randevu talep ettik, henüz programımızı netleştirmedik. En kısa zamanda Türk-İş ile de bir araya geleceğiz'' dedi.