BDP'den Taksim'de YaSaK protestosu!

T24- YSK'nın bağımsız adaylarla ilgili kararını protesto eden BDP'liler Taksim'de eylem yapıyor. Çok sayıda kişinin katıldığı eylem nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Van ve Hakkari'de olaylar çıktı.





YSK’nın 12 bağımsız milletvekili adayını veto etmesinin ardından kepenklerin kapalı olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Van kent merkezinde olaylar çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve gözyaşartıcı bombayla müdahalede bulunuyor.

Dükkanların öğlen saatlerine doğru kısmen kapalı olduğu Van’da aralarında BDP’nin desteklediği milletvekili adayları Aysel Tuğluk, BDP’li Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, Akkaprü ve Soydan kavşaklarından kent merkezine doğru, ’Kürdistan faşizme mezar olacak’, ’Kahrolsun AKP’, ’İntikam intikam’, ’Biji serok Apo(Yaşasın Başkan Apo)’ sloganları atarak yürüyüşe geçti. Bu sırada BDP’li belediyeye ait olan tüm araçlar da Valilik ve Adliye çevresinde klakson çalarak tur attı.







Maskeli protestocular





Akköprü ve Soydan kavşaklarından yürüyüşe geçen gruplar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Bu sırada gurubun içerisinde olan yüzleri maskeli bazı kişiler, ellerinde taşıdıkları molotofkokteylerini banka şubelerine ve sağ sola atarak küçük çaplı yangınlar çıkarttı. Bu sırada molotoflardan biri de doğalgaz borusuna isabet etti. Çıkan yangın çevrede bulunanlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. Bazı kişiler de taşlarla dükkanların camlarını kırdı.







4 gösterici yaralandı





Polis, Cumhuriyet Caddesi’nde ilerleyen gruba bir süre müdahale etmedi. Ancak grubun ilerleyişini sürdürmesi üzerine polis müdahalede bulundu. Polis tazyikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalışırken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi. Bu olaylar sırasında 4 gösterici atılan taşlar sonucu yaralandı. Grup Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Binası önünde de oturma eyleminde bulundu.







Yüksekova'da yolu trafiğe kapattılar





Sabah saatlerinde kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova İlçesi’nde ise kalabalık Oslo meydanında toplandı. Kalabalık buradan da cezaevi kavşağına doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık Şemdinli yolunu barikatlarla kapatıp burada oturma eyleminde bulundu. Bazı kişiler de ateş yakarak slogan attı. 5 dakikalık oturma eyleminin ardından kalabalığın tekrar şehir merkezine yürüyüşe geçmesi ve taş atmaya başlamaları üzerine polis müdahalede bulundu. Polis, göstericileri boyalı ve tazyikli su, gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalışıyor. Van ve Yüksekova’da olaylar sürüyor.





