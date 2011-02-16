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BDP'den Şiwan Perver'e cevap

BDP, Şiwan Perver'in 'İyi niyetimi kullandılar' açıklmasına yanıt verdi.

16 Şubat 2011 02:00


T24- Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şivan Perver'e tepki göstermediklerini, "Kürt ozanı olarak sanatına saygı duyduklarını, siyasetine saygı duymak zorunda olmadıklarını" söyledi.

Şiwan Perver'in açıklamaları için tıklayın

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin (DMD) Rixos Otel'inde düzenlediği kahvaltıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, sanatçı Şivan Perver'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşmesi nedeniyle "tepki gösterildiği" haberleriyle ilgili olarak şöyle konuştu:

"Şivan Perver'e tepkimiz olmadı. Kürt ozanı olarak sanatına saygı duyduğumuzu belirttik. Siyasetine saygı duymak zorunda olmadı hiç kimse. Açılıma destek veriyor diye eleştirmiş değiliz, isteyen herkes açılım-saçılım politikasına destek verebilir."

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