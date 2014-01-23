BDP'den savcılığa: Paris suıkastiyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' kararını kaldırın

Arzu Yıldız / Ankara

BDP Ankara TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır tarafından yürütülen Paris'te üç kadın PKK'lının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada "gizlilik" kararının kaldırılması için başvurdu. BDP Genel Merkezi savcılığa yaptığı müracaat be talepleri konusunda da bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzun da olduğu avukatlar ile aile avukatlarının, Paris katliamı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği;

- Soruşturmanın gizliliğinin kaldırılması,

- MİT’e yazı yazılarak Ömer Güney isimli kişinin MİT bünyesinde çalışıp çalışmadığının sorulması,

- Basına yansıyan ses kayıtları ve belgelerin ardından iddiaların MİT’e yönelik iftira olarak nitelendiren Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın hangi bilgi ve belgelere dayanarak ses kaydını iftira olarak değerlendirdiğinin sorularak, kendisinde veya bakanlığında bulunan kayıt ve belgeler ile ilgili bilgisinin alınması gibi taleplerimizi de içeren dilekçe ekte bilginize sunulmuştur."