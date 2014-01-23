T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'den savcılığa: Paris suıkastiyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' kararını kaldırın

BDP, Paris'te 3 kadın PKK'lının öldürülmesine ilişkin soruşturmanın 'gizlilik' kararına itiraz etti

23 Ocak 2014 14:56

Arzu Yıldız / Ankara

BDP Ankara TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır tarafından yürütülen Paris'te üç kadın PKK'lının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada "gizlilik" kararının kaldırılması için başvurdu. BDP Genel Merkezi savcılığa yaptığı müracaat be talepleri konusunda da bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzun da olduğu avukatlar ile aile avukatlarının, Paris katliamı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği;

- Soruşturmanın gizliliğinin kaldırılması,

- MİT’e yazı yazılarak Ömer Güney isimli kişinin MİT bünyesinde çalışıp çalışmadığının sorulması,

- Basına yansıyan ses kayıtları ve belgelerin ardından iddiaların MİT’e yönelik iftira olarak nitelendiren Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın hangi bilgi ve belgelere dayanarak ses kaydını iftira olarak değerlendirdiğinin sorularak, kendisinde veya bakanlığında bulunan kayıt ve belgeler ile ilgili bilgisinin alınması gibi taleplerimizi de içeren dilekçe ekte bilginize sunulmuştur."

 

ETİKETLER

paris cinayetibdpsavcılıkpkkgizlilik kararımahkeme

İlgili Haberler

'Paris suikastı davasında gizlilik kararı kamu vicdanını yaralıyor'

Paris suikastı davasında müşteki avukatlar, gizlilik kararı ile dosyayı incelemelerinin önüne geçildiğini söyledi

KCK: Hükümetten Ömer Güney ve MİT açıklaması bekliyoruz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Paris cinayetiyle ilgili ortaya çıkan MİT'e ait belge ve katliamın zanlısı Ömer Güney’e ait olduğu öne sürülen ses kaydına ilişkin hükümeti açıklama yapmaya çağırdı

KCK: Ömer Güney hareketimize sızmaydı; Paris cinayetleriyle ilgili ses kayıtları nettir

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat: AKP de Cemaat de Paris cinayetlerinin içindedir ve bu plan uluslararası bir plandır. Türkiye, resmi devletiyle de paralel devletiyle de bu işin içindedir

Paris Savcılığından Türkiye'ye: Ömer Güney'in konuştuğu telefon numaraları kimin?

Paris Savcılığı, Ömer Güney hakkında bazı bilgi taleplerinde bulundu

'Paris Cinayetleri ile ilgili bütün şüpheler Başbakanın ve MİT müsteşarının üzerindedir'

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HSYK düzenlemesi ile ilgili 'sayın Cumhurbaşkanının üzerine düşeni yerine getirmesi ve hiç tereddütsüz bir şekilde veto etmesi gerekir'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24