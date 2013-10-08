T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP’den kadın kotası ve ön seçim

BDP'de, yerel seçimlerde aday adaylığı için kadınlardan ve engellilerden başvuru ücreti alınmazken, seçimlerde hedefin demokratik özerkliği daha da geliştirme olacağı vurgulandı

08 Ekim 2013 10:08

BDP, 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere, 21 belediyede kadın kotası uygulayacak. Belediye başkanlıkları için adaylar, ön seçim ve eğilim yönetimi yoklaması yoluyla belirlenecek.

BDP, 2014 yerel seçimleri için belediye başkanı adaylarını nasıl belirleyeceğini, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, belediye başkanlıkları için adaylar ön seçim ve eğilim yoklaması yoluyla belirlenecek.

BDP, tüm illerde belediye ve il genel meclisi üyelikleri için yüzde 40 cinsiyet kotası uygulayacak. Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere 21 belediyede ayrıca kadın kotası uygulanacak.

Aday adaylığı için kadınlardan ve engellilerden başvuru ücreti alınmazken, seçimlerde hedefin demokratik özerkliği daha da geliştirme olacağı vurgulandı.

Yazılı açıklamada, 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri'nin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonunu gerçekleştirmek için partide 2 komisyonun kurulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

ETİKETLER

bdpseçimyerel seçimkadın adaylarengellilerücretdiyarbakırkota

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24