BDP’den kadın kotası ve ön seçim

BDP, 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere, 21 belediyede kadın kotası uygulayacak. Belediye başkanlıkları için adaylar, ön seçim ve eğilim yönetimi yoklaması yoluyla belirlenecek.

BDP, 2014 yerel seçimleri için belediye başkanı adaylarını nasıl belirleyeceğini, yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, belediye başkanlıkları için adaylar ön seçim ve eğilim yoklaması yoluyla belirlenecek.

BDP, tüm illerde belediye ve il genel meclisi üyelikleri için yüzde 40 cinsiyet kotası uygulayacak. Diyarbakır Büyükşehir başta olmak üzere 21 belediyede ayrıca kadın kotası uygulanacak.

Aday adaylığı için kadınlardan ve engellilerden başvuru ücreti alınmazken, seçimlerde hedefin demokratik özerkliği daha da geliştirme olacağı vurgulandı.

Yazılı açıklamada, 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri'nin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonunu gerçekleştirmek için partide 2 komisyonun kurulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.