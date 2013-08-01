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Politika

BDP'den hükümete: Suriye'de Kürtlerle işbirliği yap

BDP, hükümete Suriye'de yaşayan Kürtlere dönük kuşatmanın kaldırılması için girişimlerin başlatılması çağrısında bulundu

01 Ağustos 2013 16:24


Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), hükümete, "Suriye'de El Kaide'ye yakın gruplar yerine, Kürtlerle işbirliği yap" çağrısında bulundu.

BDP, Suriye'nin kuzeyindeki olası katliamlar sonrasında açığa çıkabilecek bir kaos ortamından ve Ortadoğu'ya hızla yayılabilecek şiddet sarmalından El-Kaide kadar tüm komşu ülkelerin ve Batılı devletlerin sorumlu olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, El-Kaide ile bağlantılı grupların sivilleri esir alıp kalkan olarak kullanmasının, sivillere ait evlerin bombalanmasının, zaman zaman internet ortamında yayımlanan videolardan anlaşıldığı üzere infazların gerçekleştirilmesinin ve siyasi suikastlerin, Kürtlere karşı topyekun bir katliam girişimi olarak nitelendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle vurgulamak isteriz ki olası katliamlar sonrasında açığa çıkabilecek bir kaos ortamından ve Ortadoğu'ya hızla yayılabilecek şiddet sarmalından El-Kaide kadar tüm komşu ülkeler ve Batılı devletler sorumlu olacaktır.

El-Kaide ile bağlantılı çetelerin kullandığı ağır silahların kendilerine nasıl ulaştırıldığı ve bunların kimlerden emir alarak hareket ettiğinin açığa çıkarılması, muhtemel bir katliamın ve olası bir kör şiddet ortamının önlenmesine imkan tanıyacaktır" ifadeleri yer aldı.

"El-Kaide ve uzantıları yerine Kürtlerle daha iyi ilişkiler geliştirmenin bölge halklarının çıkarına olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, tüm taraflara, Suriye'de yaşayan Kürtlere dönük kuşatmanın kaldırılması için girişimlerin başlatılması çağrısında bulunuldu.

 

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