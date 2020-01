BDP'den çaycı açıklaması: Ajanlığa zorlandı

BDP, parti genel merkezi çalışanlarından İhsan Gül’ün, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerce ajanlığa zorlandığını, tehdit edildiğini ve sokak ortasında kaçırılmaya çalışıldığını savunarak, “Bu kişilerle ilgili olarak parti çalışanımız İhsan Gül ve parti genel merkezimiz ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuşlardır” açıklamasında bulundu.

BDP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, demokratik çözüm sürecine girilen ve önemli adımların atıldığı bir süreçte yaşanan bazı olayların yeni süreci akamete uğratmayı hedefleyen bir takım odakların halen etkili bir şekilde iş başında olduğunu gösterdiği savunuldu. “Yaşanan provokatif olayların son halkasını parti genel merkezimiz çalışanlarından İhsan Gül’ün, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan kişilerce ajanlığa zorlanması, tehdit edilmesi, sokak ortasında kaçırılmaya çalışılması oluşturdu” denilen açıklamada, Gül’ü ajanlığa zorlayan şahısların kendilerini kamu güvenliğinde görevli memurlar olarak tanıttığı savunuldu. Bu kişilerin kullandıkları telefon numarasının, araç plakasının sabit, eşkâllerinin de belli olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:



'Sıradan kişilerin yapacağı bir şey değil'



“Bu kişilerle ilgili olarak parti çalışanımız İhsan Gül ve parti genel merkezimiz ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bir parti genel merkezini hedef almak, o partinin çalışanını tehdit etmek sıradan kişilerin yapacağı bir girişim değildir. Böylesine hukuk dışı yol ve yöntemleri izleyenler ancak arkasına bir takım güç odaklarını veya devlet desteğini alarak hareket edebilirler. Geçmişte bunun örnekleri yoğunca yaşanmıştır ki partimiz defalarca saldırıya uğramıştır, ne var ki failler ve sorumlular bulunamamıştır. Parti genel merkezimizi an be an takip eden, çalışanımızı ajanlığa zorlayarak hukuk dışı yollarla bilgi akışı sağlamaya çalışan bu kişilerin hangi odaklarla hareket ettiğinin, resmi görevli olup olmadığının biran önce tespit edilmesi gerekiyor. Şimdiye kadar partimizin açtığı bütün davaları takipsizlikle sonuçlandıran yargıyı göreve çağırıyoruz. Bu şahısların kim olduklarını yargı biran önce ortaya çıkartmalıdır. Bu noktada hükümet de sorumludur. Özellikle İçişleri Bakanlığı derhal harekete geçmeli, idari soruşturma başlatmalı, bu kişilerin kim olduğunu tespit etmelidir. Bu karanlık olayın sorumluları açığa çıkartılamaz ise yarın bir gün çok daha farklı provokasyonlar devreye sokulabilir. O yüzden hükümeti uyarıyoruz ve derhal bu olayı aydınlatmaya çağırıyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi olarak biz bu sürecin takipçisi olacağız, yargı önünde bunun hesabını soracağız. Halkımızı ve demokratik kamuoyunu bu türden karanlık olaylar karşısında daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.”