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BDP’den Çayan Birben için Meclis araştırması

BDP'li Hasip Kaplan "Biber gazı hemen hemen demokratik tepkisini dile getirmek isteyen tüm kesimlere karşı kullanılmaktadır" dedi

07 Haziran 2012 15:19

 

 
 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 
BDP, astım hastası olduğunu söylemesine rağmen Çayan Birben’in hayatını kaybetmesine neden olan “orantısız biber gazı” kullanımı ve olaylar ilgili boyutun Meclis eliyle araştırılmasını istedi. TBMM Başkanlığı’na verilen Meclis araştırmasında, “Çayan’ın katledilmesi ve Çayan’ın yaşamını yitirmesi üzerine acılı ailesine ve yakınlarına yapılan müdahale güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımında ne kadar vicdansızlaştığının en büyük gösterisidir” dendi. 
 
BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan imzasıyla verilen önergede, Anayasa’nın herkesin izin almadan silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını düzenleyen 34. Maddesine dikkat çekildi. Anayasal hakkın valiliklerin tasarrufunda işlediğine dikkat çekilerek, “Valilikler, muhalif herhangi bir kesim tarafından yapılmak istenen tüm demokratik gösteri ve yürüyüşleri engellemektedir. Bu engellemeyi de çoğu zaman orantısız güç kullanarak yapmaktadır” dendi. 
 
Önergenin gerekçesi şöyle:  
 
 

Metin Lokumcu biber gazından öldü 

 
 
Nitekim geçen yıldan bu yana demokratik tepkilerini dile getirmek için yapılan yürüyüş ve gösterilerde, valiliklerin bu keyfi yasaklamalarından ve buna bağlı olarak güvenlik güçlerinin kullandıkları orantısız güç nedeniyle birçok kişi yaşamını yitirmiştir. Bu ölümlerin bir kısmına da polisin kullandığı biber gazı neden olmuştur. 31 Mayıs 2011’de Metin Lokumcu biber gazı kullanımından kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. En son da Yalova’da çıkan bir kavgayı ayırmak isteyen Çayan Birben polisin kullandığı biber gazından kaynaklı olarak hayatını kaybetmiştir.
 
 

Çayan astım olduğunu söylemesine rağmen 

 
 
Çayan Birben astım hastası olduğunu belirtmesine rağmen polisin kullandığı biber gazı nedeniyle kalp krizi ve buna bağlı beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmiştir. Hastane önünde bulunan ailesinin ve yakınlarının polis tarafından dağıtılmak istenmesi ile yaşanan olayda polisin tekrar biber gazı kullanması, tüm toplum vicdanında derin yaralar bırakmıştır.
 
Çayan Birben’in doğrudan biber gazından etkilenerek yaşamını yitirdiği, doktor raporlarında belirtilmektedir. Çayan’ın katledilmesi ve Çayan’ın yaşamını yitirmesi üzerine acılı ailesine ve yakınlarına yapılan müdahale güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımında ne kadar vicdansızlaştığının en büyük gösterisidir. 

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