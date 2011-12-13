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Politika

BDP'den Bakan Dinçer'e, 'Süryaniler arkadan vurur' şikayeti

BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, ders kitaplarında Süryaniler için kullanılan 'arkadan vuran isyancılar', 'kukla', 'piyon' gibi ifadelerin çıkarılıp çıkarılmayaca&

13 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, ders kitaplarında Süryaniler için kullanılan ‘arkadan vuran isyancılar’,  ‘kukla’, ‘piyon’ gibi ifadelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını Mili Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in gündemine taşıdı. Yüz yüze görüştüğü bakandan,  “Müfredattan çıkarılacak sözü alan BDP’li Dora,  bu sözün hayata geçirilip geçirilmeyeceğini takip edeceklerini söyledi.


‘Arkadan vuran isyancılar’

BDP’nin Süryani kökenli Milletvekili Erol Dora, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Tarih dersi kitaplarında Süryanilere ve Ermenilere nefret ve hakaret söylemlerini içeren ifadeleri anlattı.  Ortaöğretim 10. Sınıf kitaplarından örnek veren Dora,  Süryanilerin dış güçlerle işbirliği yaparak vatan hainliği yaptığı, ihanet ettiği, arkadan vuran isyancılar olarak gösterildiğini aktardı.

Dora, “Süryaniler, tıpkı Araplar gibi dağılma döneminde  ‘ arkadan vuran isyancılar’ olarak gösteren,  Cumhuriyetin ilk yıllarında da ‘ihanet’  etmeye devam ettiğini söyleyen anlayış öğrencilere ne verebilir.  Öğrenciler bu metinleri okuyarak bu ülkede yaşayan halkları nasıl sevebilir, onlara nasıl saygı duyabilir. Bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşları oldukları halde Süryaniler karalanmaya,  ‘arkadan vuran hainler’  olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. 


‘Avrupa devletlerinin kuklası’

Daha da acıklı olan Süryanilerin  ‘ihanete’  devam ettiklerinin söylenmesidir.  Kitap Süryanilerin  hala ihanet içinde olduğunu , Avrupa  Devletleri’nin  kuklası,  piyonu  olmaya devam  ettiklerini söylemektedir. Avrupa Devletleri’nin kuklası konumunda olduğunu söylemek Süryanilere hakarettir.  Acılı bir geçmişe sahip Süryaniler için ‘kukla’, ‘piyon’ gibi ifadelerle hakaret etmek halkların barışına  hiçbir katkı sunmaz, barışın kardeşliğin hakim  olduğu  güzel bir gelecek bu ifadelerle yaratılamaz”.

 Dora, ders kitaplarında  Ermeniler için de benzer sözlerin kullanıldığına dikkat çekti.  Konuyu  Bakan Dinçer’le görüştüğünü  anlatan Dora, “ Sayın Bakan, 2009 yılında basılmış olan ilgili kitabın kendi bakanlık döneminde basılmadığını, içerikten dolayı kendisini de rahatsız olduğunu ifade etti. Bu konuda hakaret içeren ifadelerin müfredattan çıkarılması için harekete geçeceğini bana iletti."

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