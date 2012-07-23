BDP'den 4 bakana soru: Kirlenen nehirler etrafındaki ürünler yenilebilir mi?

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, ‘su yerine zehir akıyor’ denilen Ergene, Samanlı, Dalaman ve Çine çaylarının halk sağlığını tehdit ettiğini ve alarm verdiğine dikkat çekerek dört bakana, “Yurttaşlarımıza, bu nehirlerin etrafında üretilen tarım ve su ürünlerinin gönül rahatlığıyla tüketilmesini öneriyor musunuz?’’ diye sordu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlarına yönelitilen sorular şöyle:

Bursa’nın tam ortasından akan Samanlı

-Bursa’nın tam ortasından akan ve eskiden balık tutulan Samanlı deresine şimdi halk yaklaşmaktan korkar durumda. Yıldırım Belediyesi uzun süren bir ıslah çalışması yapmasına rağmen, yeterli denetim yapılmadığından başa geri dönüldü. Kanalizasyona akması gereken zehirli sanayi atıkları direkt dereye verilmekte, dereye katı atık ve inşaat molozları da atılmaktadır.

-Samanlı halkını bezdirmiş durumda olan dereden gelen pis kokunun giderilmesi ve halk sağlığını tehdit eden derenin ıslah edilmesi için Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır? Dere suyu ile yapılan tarım ürünlerinin ülkemiz insanlarının yanı sıra, ihraç edildiği Rusya, İran ve AB ülkelerindeki tüketicilerin de sağlığını tehdit etmektedir. Bu durum beslenme ve gıda güvenliğinin ihlali ve suç teşkil etmez mi? Bunun sorumluları kimlerdir ve cezaları nedir?

-Aydın Ovası'na önemli su kaynağı olan Çine Çayındaki kimyasal ve zehirli atıklara dayanamayan binlerce balık telef olmuş durumdadır.Bu kirliğin hangi boyutlarda olduğu yönünde Bakanlığınızca bir tespitte bulunulmuş mudur? Bu kirlilik, Aydın‘da yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, incir, zeytin, kuru üzüm gibi ihraç edilen tarım ürünlerinin gıda güvenliğini tehlikeye sokacak boyutlarda mıdır?

Dalaman Çayı’ndan kanalizasyon

- Burdur'un Teke yöresinin batısında, Yeşilgöl Dağı'ndan doğan Dalaman Çayı'nın üst kısımlarında rafting yapılırken Acıpayam Ovası'na ulaşan alt kesimlerinde ise kanalizasyon atıkları ve çöplerden dolayı adeta zehir akmaktadır. Kıyısında tarımla hayatını sürdüren halk, bir zamanlar içme suyu olarak kullandıkları çayın, fabrika ve kanalizasyon atıkları yüzünden simsiyah akmaya başlaya başladığını ve yanına kokudan yaklaşılamadıklarını söylemektedir.

-Dalaman Belediyesinin, bütçesinin yetersizliği nedeniyle arıtma tesisi kuramadıklarını ve Bir tek arıtma tesisi bulunan Köke köyünde ise elektrik gücü yetmediği için sistemi çalıştıramadıklarını biliyor musunuz? Çayın doğduğu yerden döküldüğü yere kadar 229 kilometre boyunca 200 bine yakın nüfusun yaşadığı, turistik bir kentin çevresinde, nehirlerinde kimyasal ve kanalizasyondan kaynaklı kirlilik yaşanmasında Bakanlığınızın sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Yöre köylülerinin “tarlada çalışırken eğilip su içerdik, sarıbalıklar tutardık.” dediği günlere ne zaman kavuşacaklar?

Ergene Nehri

-Bir zamanlar Trakya'ya bereket saçan Ergene’nin, artık zehir akması yüzünden kanser vakalarında ciddi artış ortaya çıktığı iddialarını ve Üniversitenin araştırma sonuçlarını dikkate alarak Bakanlığınızca ne tür girişimlerde bulunulmuştur? Sağlık Bakanlığından bir saha araştırması yapılması istenilmiş midir? Üniversitenin ilgili bölümleriyle birlikte ortak bir saha araştırması yapılması düşünülmekte midir?. Türkiye'nin ayçiçeği ve pirinç ambarı olan Trakya'nın açık kanalizasyonu haline gelen Ergene'deki kirliliğin bölgeyi her açıdan olumsuz etkilediği gibi, Saros’u da etkilediğini biliyor musunuz?Ergene nehrinin ıslahı için 2004 yılında hazırlanan eylem planı neden uygulanmamış, derenin göz göre yok olmasına, halkın sağlığıyla oynanmasına göz yumulmuştur?.Ergene'nin su kaynaklarını tehdit eden Istrancalar'da faaliyet gösteren taş ocakları işletmelerinin kaldırılması Bakanlığınızın gündeminde var mıdır?

-Yurttaşlarımıza, bu nehirlerin etrafında üretilen tarım ve su ürünlerinin gönül rahatlığıyla tüketilmesini öneriyor musunuz?