BDP'den 24 Nisan için 'ulusal yas' teklifi

BDP'li Sırrı Süreyya Önder, partisinin 24 Nisan'ın ulusal yas günleri kapsamında "Yas ve acıların paylaşılması günü" olarak ilan edilmesi için teklif vereceğini açıkladı.

TBMM'de bir basın toplantısı yapan Önder, 24 Nisan 1915 tarihinde yüzlerce Ermeni vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"1915 Ermeni Soykırımı anma ve yas paylaşımı nedeniyle bizde Taksim'de düzenlenen etkiliğe katıldık ve acılarını paylaştık. Alman Merkel'in neonazilerce katledilen Türkler için yaptığı konuşma gibi, Bulgaristan Parlamentosunun Türklere yönelik asimilasyona yönelik yargının ağır çalışmasına yönelik yaptığı açıklama gibi bu konuda önem taşımaktadır.

Bizim topraklarımızda böyle bir şey yaşandı. İttihat ve Terakki büyük bir katliam yapmıştır. Bu tüm dünya dillerinde karşılığı soykırımdır. Tüm mal varlıkları, kültür varlıkları bedenleri gibi talan edilmiştir. Bizim burada 'dedelerimiz bunu yapmamıştır' savunmasından çok, bu cinayet suçunu iştirak edenleri lanetleyip, Ermenileri canı pahasına korumaya çalışan dedelerimizi yüceltmektir. Geçmişin acılarıyla yüzleşmek, acıları paylaşmaktır. Böylece geleceği daha merhametli kurmaktır."

'Biz soykırım dersek'

Bu tip bir acıyı para yada başka birşey ile gidermenin mümkün olmadığının altını çizen Önder, "Biz soykırım dersek, para isterler, toprak isterler savunması, alçakçadır. Ortada bir insanlık suçu varsa, bunun tazminatını da ödersin, ama acıları hiçbir para hafifletmez" dedi.

Bazı ülkelerin iyi niyetli olarak, bazılarının ise siyasi istismar gerekçesiyle bunu kullandığını hatırlatan Önder, "Bunu boşa çıkartmanın tek yolu bunu kabul etmek ve onların acılarına ortak olmaktır" diyerek bazı Ermeni vatandaşların fotoğraflarını gösterdi. 24 Nisan 1915 tarihinde evlerinde alındığı ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sivas Milletvekili Nazeret Dagavaryan, Şair Jecmanto, Milletvekili Avukat Grigor Zohrab, Doktor şair yazar Ruben Sevak'ın resimlerinin ardından Gazeteci Yazar Hrant Dink'in fotoğrafını da gösteren BDP'li Önder, "İşte bunu yapanları cezalandıramadığımız için, bu insanlar toprağın altına verdi gencecik bedenlerini" diye konuştu.

Önder, "HDK(Halkın Demokratik Kogresi) üyesi milletvekilleri olarak bir teklif vererek '24 Nisan'ı Ermenilerin yas ve acılarını paylaşım günü olarak' ilan edilmesini önereceğiz" dedi.

Bu arada açıklamanın sonunda konuya ilişkin soru soran bir gazeteciyle Önder arasında kısa süreli tartışma yaşandı.