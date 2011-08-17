-BDP "diyalogla çözüm" istedi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili olarak, ''Yaşadığımız günler daha fazla tehdit ve daha fazla şiddetle geçiştirilebilecek günler değildir. Acıları daha fazla artırmadan durdurmanın tek yolu akılla hareket ederek, sorunları diyalogla çözmenin zeminini güçlendirmektir'' dedi. Geylani, Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, ''Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 7 askerin yaşamını yitirmesini, 11 askerin de yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini'' ifade eden Geylani, şunları kaydetti: ''Öncelikle olaydan büyük bir üzüntü duyduğumuzu, gencecik insanların yaşamını yitirmesini ortak acımız olarak yüreğimizde hissettiğimizi değerli Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Genç yaşta bu savaşın kurbanı olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine büyük sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin uzun yıllardır yaşadığı bu acılara her gün bir yenisinin ekleniyor olması acılarımızı daha da arttırmakta, kaygılarımızı tırmandırmaktadır. İnsan yaşamını sona erdiren hiçbir şiddet eylemini tasvip etmediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Türkiye'nin bu noktaya gelmemesi için aylarca çağrılar yaptık, girişimlerde bulunduk, barışın önünün açılması için büyük çaba sarf ettik. Ancak bütün bu çabalarımız, barış çağrılarımız ne yazık ki karşılıksız kaldı. Bugün yaşanan bu acılı tablo bir kez daha göstermektedir ki Türkiye'nin en acil ihtiyacı, barıştır. Bunun için Türkiye'nin bir an önce bu çatışmalı ortamdan çıkarılması, ölümlerin durdurulması ve bir barış sürecinin başlatılması herkesin ortak hedefi olmalıdır. Yaşadığımız günler daha fazla tehdit ve daha fazla şiddetle geçiştirilebilecek günler değildir. Acıları daha fazla artırmadan durdurmanın tek yolu akılla hareket ederek, sorunları diyalogla çözmenin zeminini güçlendirmektir. Bu ortak acıların bir daha yaşanmaması, acılara yeni acıların eklenmemesi için herkesi barış konusunda daha fazla ısrarlı olmaya ve bunun mücadelesini yürütmeye çağırıyor, bir kez daha tüm topluma derin üzüntülerimizle birlikte başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.''