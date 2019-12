BDP Washington'da temsilcilik açtı

T24-



ABD ve Kanada'daki farklı Kürt gruplarının temsilcilerinin de katıldığı resepsiyonda konuşan Demirtaş, "Bugün burada BDP olarak, siz değerli dostlarımızla birlikte, ülkemizin demokrasisine ve barışına hayırlı olacağına inandığımız bir açılışı gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.



Konuşmasında, dünyanın "global bir köy" haline geldiğini belirten Demirtaş, "Bu köy hepimizin köyü, dünya hepimizin dünyası ve dünyanın her bir yerindeki sorunlar artık hepimizin sorunu. İnsanlık tarihinin çok acı deneyimleri hepimize gösterdi ki aslında her birimizin ihtiyacı olan en önemli şey demokrasi ve barıştır. Hava ve su kadar insanlığın doğal ihtiyacı haline gelmiş bu önemli kavramları hayata geçirebilmek ve yaşam bulması için çaba sarfetmek her birimizin boynunun borcudur diye düşünüyoruz" dedi.



Demirtaş, "BDP'nin de bu doğrultuda büyük çabalar sarfeden siyasi bir geleneğin devamı olarak, Türkiye'de de demokrasi ve barış sürecine katkı gayreti içerisinde olduğunu, aynı zamanda da dünya barışı ve tüm dünya halklarının kardeşçe yaşaması temennisini taşıdığını" söyledi.



"Bu nedenle parti olarak dünyanın bir çok yerindeki gelişmeleri yakından takip etmek istediklerini ve politikalarını oluştururken, kendi temsilcileri aracılığıyla bütün dünyayı da izlemek istediklerini" kaydeden Demirtaş, "Brüksel'den sonra şimdi Washington'da da temsilcilik açarak dünyayı yakından takip etme şansını elde etmiş olduklarını" belirtti.



Demirtaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük sorunu olan Kürt sorununun çözümüne de önemli katkılar sunmak için Türkiye'de yoğun çaba sarf ediyoruz. Hep şuna inandık: Türkiye, kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek büyük potansiyele ve güce sahiptir. Bu sorunu da Türkiye, kendi içerisinde, halkların kardeşliği temelinde diyalogla ve demokratik çerçevede çözebilsin diye bizler demokratik muhalefetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki, Kürt sorunu Orta Doğu'daki bir halkın sorunu olarak aynı zamanda uluslararası bir sorun haline gelmiş durumda. Bu nedenle bizler Türkiye'de bu sorunun demokratik çerçevede çözümü için mücadele ederken, bu temsilciliklerimiz aracılığıyla da uluslararası gelişmeleri yakından takip edip, Türkiye'nin demokrasisine önemli katkılar sunacağımızı düşünüyoruz."



BDP'nin Washington Temsilcisi Nazmi Gür de "Bugün bizim için önemli bir gün, çünkü BDP, Washington'da yeni bir demokrasi kapısı açıyor" ifadesini kullandı.



DEMİRTAŞ'TAN "HİTLER BENZETMESİ" YORUMU



Öte yandan, Demirtaş resepsiyonda gazetecilerin bir sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yönelik sözlerinin, "gündem değiştirme amacını taşıdığını" iddia etti.



Demirtaş, şunları söyledi:

"AK Parti'nin anayasa değişikliğiyle ilgili sıkıştığı ve üzerinde aslında büyük bir basıncın oluştuğu bir dönemde, Başbakan geçen hafta başkanlık sistemini tartışmaya açtı, bu hafta da İnönü'nün üzerinden bir 'Hitler tartışması' başlattı. Şimdi bu tartışmanın neye hizmet ettiğini görmek lazım; sadece gündemi değiştirmeye yaradı, başka hiçbir anlamı olmadı. İnönü'nün izlediği politikaların eleştirilmesi de gerekir, ona katılıyorum. İnönü'nün Dersim politikası eleştirilmelidir mesela. İnönü'nün CHP'yi o dönem getirdiği nokta eleştirilmelidir. İnönü'nün Atatürk sonrası Atatürk'ü tabulaştıran ve 'hapseden' yaklaşımı eleştirilmelidir. İnönü'nün çok partili sistemle ilgili yaklaşımı ve Türkiye'ye kaybettirdikleri eleştirilmelidir. Fakat Başbakan, buradan işin özü ve esasıyla eleştirmek yerine, 'Hitler benzetmesiyle' bu tartışmaların önünü kapatmış oluyor, yani işin esasıyla ilgili hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermemiş, ama aynı zamanda gündemi belirlemiş oluyor.''

AA