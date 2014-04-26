BDP ve HDP'li vekiller İmralı Adası'na gitti

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yer aldığı BDP ve HDP’li vekiller İmralı Adası’nda bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti. Yaklaşık iki aydır bakanlığın iznine takılarak “rötar” yapan görüşme talebine geçen hafta gelen onayla yapıldı. Bugün gerçekleştirilen ziyaret seçim sonrası yapılan ilk ziyaret oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, görüşmede Öcalan ile seçim kritiği yapılarak, BDP'nin HDP çatısı altına girmesinin ayrıntıları ele alınacak. Öcalan'ın cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin görüşlerini de heyetle paylaşacağı tahmin ediliyor.

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, İmralı'ya gitmeden önce de Kandil'e giderek PKK yöneticileriyle görüşmüşlerdi.