T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP ve HDP'li vekiller İmralı Adası'na gitti

BDP ve HDP milletvekillerinden oluşan bir heyet İmralı Adası'na Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti

26 Nisan 2014 20:30

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yer aldığı BDP ve HDP’li vekiller İmralı Adası’nda bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti. Yaklaşık iki aydır bakanlığın iznine takılarak “rötar” yapan görüşme talebine geçen hafta gelen onayla yapıldı. Bugün gerçekleştirilen ziyaret seçim sonrası yapılan ilk ziyaret oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, görüşmede Öcalan ile seçim kritiği yapılarak, BDP'nin HDP çatısı altına girmesinin ayrıntıları ele alınacak. Öcalan'ın cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin görüşlerini de heyetle paylaşacağı tahmin ediliyor.

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, İmralı'ya gitmeden önce de Kandil'e giderek PKK yöneticileriyle görüşmüşlerdi.

ETİKETLER

bdphdpimralı adasıabdullah öcalanpervin buldansırrı süreyya önderidris balukengörüşmeziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24