BDP ve HDP heyeti İmralı'ya gitti

BDP ve HDP milletvekillerinden oluşan bir heyet Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün bir kez daha İmralı'ya gitti.

NTV’nin haberine göre, heyette BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. İmralı'ya son olarak yine aynı isimlerden oluşan 7 Aralık'ta gitmişti.

BDP, Twitter hesabından heyetin 10:30'da yola çıkacağını duyurmuştu.