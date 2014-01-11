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BDP ve HDP heyeti İmralı'ya gitti

BDP'li Pervin Buldan, İdris Baluken ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti

11 Ocak 2014 13:05

BDP ve HDP milletvekillerinden oluşan bir heyet Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün bir kez daha İmralı'ya gitti.

NTV’nin haberine göre, heyette BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. İmralı'ya son olarak yine aynı isimlerden oluşan 7 Aralık'ta gitmişti.

BDP, Twitter hesabından heyetin 10:30'da yola çıkacağını duyurmuştu.

 

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