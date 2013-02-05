BDP, Sosyalist Enternasyonal'e CHP'yi şikâyet edecek

BDP’nin, İzmir Milletvekili Birgül Güler Ayman’ın büyük tartışma yaratan ırkçı sözleri nedeniyle CHP’yi Sosyalist Enternasyonel’e şikâyet etmeye hazırlandığı öğrenildi.



Sosyalist Enternasyonal’in “Dünya Ekonomisi: Büyüme, İstihdam ve Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonumuz” başlıklı konsey toplantısı dün Portekiz’in başkenti Lizbon’da başlandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi Gür de katılıyor. İki gün sürecek toplantıda Türkiye açısından en dikkat çekici konulardan birisi CHP İzmir Milletvekili Güler’in TBMM’de sarfettiği sözlerin gündeme gelip gelmeyeceği. Zira Genel Kurul’da anadilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında Güler’in, “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz” şeklindeki sözlerine BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Sizleri Sosyalist Enternasyonel’den de kovduracağız; merak etmeyin. Hem burada ulusalcılık yapıp hem dünyada solculuk yapamazsınız” şeklinde tepki göstermişti.

Taraf gazetesinin edindiği bilgilere Nazmi Gür, Lizbon’daki toplantı sırasında Sosyalist Enternasyonal’e resmi bir şikâyette bulunmayacak. Yüz yüze ikili görüşmelerinde konuyu gündeme getirerek, CHP’yi şikâyet edecek.



Resmi şikâyet yazılı olarak

Ancak BDP bu sözlü şikâyetle yetinmeyecek. Partinin dışişleri komisyonu tarafından, CHP’nin ırkçı yaklaşımları konusunda kapsamlı bir dosya hazırlanıyor. Bu dosyanın tamamlanmasının ardından Sosyalist Enternasyonal’e resmi şikâyette bulunarak, CHP’nin üyeliğinin düşürülmesini isteyecek. Söz konusu dosyada CHP’nin bugüne kadar, evrensel sol değerlerle ilgisi olmayan söylemleri, politikaları yer alacak.



Henüz hazırlık aşamasında olduğu belirtilen dosyada, CHP’nin politikalarının Enternasyonal’in temel ilkeleri olan, çoğulculuk, halkların kolektif hakları gibi değerlerle örtüşmediği vurgulanacak.

Enternasyonel’e başvuru resmi yazışmalarla yapılacak. BDP, Güler’in ırkçı çıkışını, CHP’nin üye olduğu tüm kurum ve kuruluşlara taşıyacak. Enternasyonal’e üyeler arasında Türkiye’den CHP tam üye, BDP ise tam üyelikten önceki aşama olan danışma statüsünde bulunuyor.





‘CHP ihraç edilsin’ dilekçesi

Avrupa’da faaliyet gösteren Almanya Dersim 37-38 Soykırım Karşıtı Derneği ile Almanya Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti, CHP’li Güler’in sözleri üzerine, Sosyalist Enternasyonal’e dilekçe yazarak CHP’nin ihraç edilmesini istemişti.