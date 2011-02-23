BDP seçimlerde bağımsızları destekleyecek

T24 - BDP, Haziran'daki seçimlerde bağımsız adayları destekleyeceğini açıkladı.





BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de seçim sürecinin işlemeye başladığını söyledi.

Yapılacak seçimlerin Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Kışanak, kendilerinin de Parti Meclisinde seçime ilişkin genel bir değerlendirmede bulunduklarını bildirdi.

Kışanak, BDP olarak seçimlerde bağımsız adayları desteklemeye yönelik karar aldıklarını kaydetti.

2007 yılında DTP, seçimlere parti olarak değil bağımsız adaylarla girmişti.



