-BDP ''SEÇİM KARARINI'' DEĞERLENDİRECEK DİYARBAKIR (A.A) - 19.04.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, değerlendirmelerden sonra seçime girip girmeme konusunda kararlarını vereceklerini söyledi. Demirtaş, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşmasını izlemek üzere geldiği Diyarbakır Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu davada yargılanan arkadaşlarının ana dillerinde savunmalarını yapamadıkları için tutukluluklarının devam ettiğini öne sürdü. Arkadaşlarının yargılandığı davaya ait dosyaların mahkeme tarafından parçalara ayrıldığını ifade eden Demirtaş, sanıkların 5-6 kişilik gruplar halinde duruşmaya getirilip yargılamanın yapılacağını iddia etti. Bu durumda davanın aylara ve yıllara yayılacağını, mahkemenin bu haliyle bunu anlamsız hale getirdiğini savunan Demirtaş, şöyle devam etti: ''Burası bir infazhaneye dönüşmüştür. Hiç kimse bize adalet ve hukuktan söz edemez. Çok bilinçli bir konseptle karşı karşıyayız. Birileri Türkiye'yi adım adım savaşa sürüklemek istiyor. Birileri böyle derinde de değil, öyle derin devlet de değil. Birileri Ankara'da yurtdışı bağlantılarıyla birlikte Türkiye'yi adım adım bir savaşa sürüklemenin hesaplarını yapıyor. Biz buradan başta Türkiye toplumunun, Türkiye'de vicdanı olan, barıştan yana olan, (Ben bu ülkede kan gözyaşı istemiyorum.) diyen herkese sesleniyoruz. Bu barışa karşı kurulmuş bir komplodur. Herkes buna karşı mutlaka tepkisini ortaya koymalıdır. AKP Hükümeti bütün bu olup bitenlerin tek siyasi sorumlusudur. Her yerde Türkiye tarihinde en büyük darbeyi AKP bize yapmıştır. Bu mahkemeden artık bir şey beklemiyoruz. Esir alma durumu var. Arkadaşlarımıza esir muamelesi yapılıyor. Bu esaretin bitmesini istiyoruz.'' -YSK'NIN KARARI- Gazetecilerin ''YSK'nın iptal kararının ardından seçime girip girmeme konusunda net bir tavır var mı?'' sorusu üzerine Demirtaş, konuyla ilgili toplantılarının sürdüğünü, partisinin kendi içinde bir değerlendirme yapacağını söyledi. Bugüne kadar seçime hazırlandıklarını, bundan sonra da arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Değerlendirmelerden sonra seçime girip girmeme kararımızı vereceğiz. Ama şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgedeki diğer partilerin adayları eğer gerçekten demokrasiden yana onurlu bir duruşa sahiplerse kendileri istifa etsinler, aday olmasınlar. Bu seçimin olmayacağını, yapılamayacağını bilmeleri gerekir. Ortada bir seçim yoktur. Bu haliyle kimse seçimden söz edemez. Seçim olabilmesi için halkın önünde alternatiflerin olması lazım. Tek seçenek varsa seçim olmaz. Özellikle AKP adaylarına sesleniyoruz; seçimlerden çekilin. Sizler de o oyuna alet olmayın, istifa edin ve 'Biz de aday olmayacağız' deyin. Bu durumda elbetteki bazı şeyler değişecektir. Sayın Başbakan parlamentonun toplanması için derhal açıklama yapmalıdır. Yüzde 10 seçim barajı ve seçimin ertelenmesi dahil olmak üzere bütün bu konuları gündeme almalıdır. Herkesin demokratik olarak sokak ve meydanlarda tepkilerini gösterme hakkı vardır. Halkımız bunu sonuna kadar kullanmalıdır. Bu kritik günlerde çok dik bir duruşun olması lazım. Biz bütün halkımızı bu taleplerimiz etrafından alan ve meydanlarda olmaya çağırıyoruz.''