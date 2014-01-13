BDP: Roboski katliamı öncesinde TSK’ya istihbarat veren MİT görevlisi kim?

Hülya Karabağlı / ANKARA

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, istihbarat raporları medyaya yansıyan Roboski katliamına ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Roboski katliamında bombalama emrini verenler içerisinde sizin ya da hükümet üyelerinizin dâhiliyeti var mıdır? Varsa talimatı kimler vermiştir?” diye sordu. Baluken, “Roboski katliamı öncesinde TSK’ya telefonla istihbarat veren üst düzey MİT görevlisi kimdir?” dedi. Baluken’in Başbakana yönelttiği sorular ve gerekçe şöyle:

28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F16 Türk Savaş uçakları, Uludere’nin Roboski köyü kırsalında 34 Kürt yurttaşımızı bombalayarak, katliam yapmıştır. Çoğu çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği bu katliam sonrası Başbakan bu katliamın Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybedilmeyeceğini söylerken yanı sıra Genelkurmay Başkanına teşekkür eden bir yaklaşımın sahibi olmuştur.

Katliamın sorumluları ile ilgili tek adım atılmazken, Roboski’de yakınlarını kaybeden aileler ve kişiler hakkında gözaltı, tutuklama ve baskı furyası uygulanmıştır. Ayrıca Askeri Savcılıkça başlatılan soruşturma sonuçlanmış ve insanın diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği şekilde karara varılmıştır. Savcılık soruşturması bir yanıyla katliamı kabul ederken, diğer yanıyla da meşrulaştırmaya ve cezai yaptırımdan uzak tutmaya çalışmıştır. Şöyle ki; Genelkurmay Başkanı’nın bombalama ve katliam emrini evinden verdiğini itiraf eden Savcılık, ‘kaçınılmaz hata’ diye hukuk ve insanlık tarihinde olmayan bir kavramla katliamın üstünü örtmeye çalışmıştır.

Raporlar ortada

Roboski katliamı ile ilgili son olarak 13.01.2013 tarihinde bir yazılı medya kurumunda istihbarat raporlarına yer verilmiştir. Bu raporda, Roboski katliamına giden yolda istihbaratı MİT’in verdiği ifade edilmektedir. MİT’in verdiği raporda PKK’li Fehman Hüseyin’in sınırı geçeceği belirtilmiş, bunun üzerine Genelkurmay Başkanı’nın emriyle bir katliam gerçekleştirilmiştir.

Askeri Savcılığın soruşturması ile Roboski katliamında emri verdiği ortaya çıkan Genelkurmay Başkanı 34 insanın ölümüne sebep olmaktan yargılanacak mıdır? Bunun yanı sıra emir komuta içerisinde olan tüm askerler, siyasetçiler ve istihbarat elemanları yargılanacak mıdır?

TCK’da ‘kaçınılmaz hata’ var mıdır?

Türk Ceza Kanunu’nda ‘Kaçınılmaz hata’nın meşruiyetinin tanındığı bir madde var mıdır? 34 Kürt yurttaşımızın katledilmesi ile sivil mahkemelerce soruşturma başlatılacak mıdır?

Roboski katliamında bombalama emrini verenler içerisinde sizin ya da hükümet üyelerinizin dâhiliyeti var mıdır? Varsa talimatı kimler vermiştir?

27 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde MİT tarafından TSK’ya verilen istihbarat raporları nelerdir?

Roboski katliamı öncesinde TSK’ya telefonla istihbarat veren üst düzey MİT görevlisi kimdir? TSK’da kimi arayıp bu istihbaratı vermiştir?

Bu telefon görüşmesinin ses kaydı var mıdır? Varsa kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

Haberde geçen ‘kurul’ hangi kuruldur? Bu kurul içerisinde kimler bulunmaktadır? Bu kurul hangi kanuna göre nasıl bir hiyerarşik yapı içerisinde çalışmaktadır?