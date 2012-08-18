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BDP-PKK buluşmasına inceleme başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Şemdinli'de PKK'lılarla karşılaşan BDP'li milletvekillerinin görüntüleri hakkında soruşturma açtı

18 Ağustos 2012 16:58

BDP'li vekillerin PKK'lılarla Şemdinli'de buluşmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
 
BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak başkanlığında, dün Şemdinli ilçesi Bağlar köyünde incelemede bulunan BDP'li milletvekillerinin, PKK üyeleriyle buluştuğu yönündeki haber, fotoğraf ve görüntüler, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. Maddesi'nden sorumlu Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ni harekete geçirdi.

Başsavcıvekilliği, milletvekilleri ile PKK'lılar arasındaki samimi konuşmalar ve sarılmaların bir yol kesme eylemi olarak gözükmediğini, ''BDP'li milletvekilleri ile teröristlerin buluşması'' olarak değerlendirileceği kanaatine vararak, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılacak inceleme sonunda Başsavcıvekilliği'nce, BDP Genel Başkan Yardımcısı Kışanak ile grupta yer alan BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Esat Canan, Adil Kurt, Nazmi Gür, Halil Aksu, Hüsamettin Zenderlioğlu ve Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanacak fezlekenin Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM'ye gönderileceği bildirildi.

Başsavcıvekilliği'nin, milletvekillerinin yanı sıra aynı grupta yer alan BDP'li yöneticiler ve diğer siyasi parti temsilcilerinin arasında olduğu bazı kişiler hakkında da inceleme başlattığı belirtildi.

Öte yandan, milletvekilleri ile yaklaşık yarım saat süresince görüşen teröristlerin tespit edilmesi ve yakalanması için de Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma talimatı verildiği öğrenildi.

İncelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Şemdinli'ye bağı Bağlar köyüne giden BDP'li milletvekillerinin, PKK'lı bir grupla samimi görüntüleri basına yansımıştı. Karşılaşmada BDP'li vekiller ile PKK'lılar birbirlerine sarılıyordu.

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