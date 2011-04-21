-BDP PARTİ MECLİS TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 21.05.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi Toplantısı, Diyarbakır'da başladı. Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Fethi Gümüş, Filiz Koçali'nin de bulunduğu Parti Meclisi üyeleri katıldı. Bağımsız milletvekili adaylıkları için partiden istifa eden eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile bağımsız milletvekilleri ise aynı binada olmalarına rağmen toplantıya katılmadılar. Toplantı, basına kapalı sürüyor.