T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP PARTİ MECLİS TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A)

21 Nisan 2011 14:19

-BDP PARTİ MECLİS TOPLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 21.05.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi Toplantısı, Diyarbakır'da başladı. Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Fethi Gümüş, Filiz Koçali'nin de bulunduğu Parti Meclisi üyeleri katıldı. Bağımsız milletvekili adaylıkları için partiden istifa eden eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile bağımsız milletvekilleri ise aynı binada olmalarına rağmen toplantıya katılmadılar. Toplantı, basına kapalı sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24