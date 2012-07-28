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Politika

BDP, olağanüstü kongre kararı aldı

BDP'nin kongrede Suriye'deki gelişmeleri gözlemlemek ve görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye bir heyet hazırlığı yapılacağı bildirildi

28 Temmuz 2012 00:28

BDP Parti Meclisi (PM) toplantısında 14 Ekim'de olağanüstü kongre kararı alındı. BDP 'den yapılan yazılı açıklamada, PM toplantısında alınan kararlara yer verildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

“Olağan kongremizin üzerinden bir yıl bile geçmeden Parti Meclisimizin 80 asil ve 40 yedekten oluşan 120 kişilik kadrosundan 56 kişi çalışamaz hale gelmiştir. Çoğu tutuklanmış olan ya da tutuklamalar nedeniyle görev değişikliği yapmak durumda kalan arkadaşlarımızın boşluğunu tamamlamak kaçınılmaz hale geldiğinden, 14 Ekim'de olağanüstü kongre yapılması kararı alınmıştır.” 

Ayrıca, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde parti heyeti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin Uludere 'de aileleri ziyaret edeceği, 1 Eylül Dünya Barış Günü için “çözüm” temalı etkinlikler planlanacağı, Suriye'deki gelişmeleri gözlemlemek ve görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye bir heyet hazırlığı yapılacağı bildirildi.

 

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