BDP Nevruz kutlamalarına Kadir İnanır'ı davet etti

BDP ve DTK'nın "3 milyon kişinin geleceğini" iddia ettiği Nevruz mitingi hazırlıkları devam ediyor. Vatan gazetesinden Kemal Aktaş'ın haberine göre, Abdullah Öcalan'ın yol haritası taslağını gönderdiği BDP, Avrupa ve Kandil'den gelen yanıtlar doğrultusunda önemli açıklamalar yapması beklenen Nevruz mitingi için 1.361 Avrupalı parlamenter, 123 diplomat, 67 elçilik görevlisi, 125 parti, 210 akademisyen, 117 gazeteci, 56 medya kuruluşuna davetiye gönderildi.



Gül ve Erdoğan'a davetiye yok, Kılıçdaroğlu gelemeyecek

BDP'nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a, yurt dışı programları nedeniyle gelemeyecekleri öngörülerek davetiye göndermediği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na ise BDP'den davetiye gönderildiği, ancak Kılıçdaroğlu'nun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdiği öğrenildi. BDP ile DTK ayrı davetiye listeleri oluşturduğu ve Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani ile diğer Kürt partilerin temsilcilerinin DTK tarafından davet edildiği belirtildi.



Kadir İnanır davet edildi

BDP'den davetiye giden isimler arasında Kadir İnanır da yer aldı. İnanır'ın BDP'ye henüz bir yanıt vermediği belirtildi.

İnanır, Radikal'den Ezgi Başaran'a yaptığı açıklamada, "PKK bir Kürt partisidir. O Kürtler de bizim kardeşimiz değil mi? Niye o dağa çıkmışlar? Barış sürecinden döneni halk affetmez. Öcalan bana göre bir Apo. Benim 'isyan' filmimdeki Apo. Bu filmi çektiğimde Öcalan henüz yoktu. Ama film hâlâ yasaklı. Çünkü filmdeki ismim Apo. Film ağanın baskısıyla kaçakçılığa sürüklenen bölge halkını 'Ben kaçakçılığa gitmiyorum' diyerek isyana teşvik eden ve dağlara çıkan adamı anlatıyordu" demişti.

BDP lideri Demirtaş, İnanır'a bu açıklamaları nedeniyle teşekkür ederken, Abdullah Öcalan da 2. BDP heyeti ile yaptığı görüşmede aynı zamanda yönetmen olan milletvekili Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla İnanır'a "selamlarını" göndermişti.