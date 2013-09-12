BDP Muş Milletvekili Çelik: Eğitim-Bir- Sen üyesi öğretmenler kollanıyor mu?

Hülya Karabağlı/ANKARA

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde okul müdürü ve öğretmenler için oluşturulan komisyonla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Eğitim Sen üyesi ile iktidara yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen üyeleri arasında ayrımcılık yapıldığına dikkat çeken Çelik, “ Eğitim-Sen üyelerinin sınav puanları yüksek olmasına rağmen mülâkat puanlarının düşük olduğu ve sadece Eğitim-Bir-Sen üyelerine mülâkat sonucunda yüksek puan verildiği iddia edilmektedir” dedi.

Çelik’in Milli Eğitim bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle: Yeni bir ” Eğitim- Öğretim” yılına başlayacağımız şu günlerde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nce bir komisyon kurulmuş ve bu komisyonca okullara müdür olacak öğretmenler için mülâkat sınavı yapılmıştır. Mülâkatta yalnızca Eğitim Bir-Sen üyelerine ve görevlendirme ile çalışan şube müdürlerine yüksek puan verildiğine dair iddialar çeşitli çevrelerce dillendirilmektedir. Muş eğitim-Sen üyesi öğretmenler bu iddia çerçevesinde basına gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu metinde; Eğitim-Sen üyelerinin sınav puanları yüksek olmasına rağmen mülâkat puanlarının düşük olduğu ve sadece Eğitim-Bir-Sen üyelerine mülâkat sonucunda yüksek puan verildiği, yazılı sınavda aldıkları düşük puanlara rağmen mülakat sınavındaki puanları yükseltilerek, diğer adaylar ile aralarındaki puan farkının düşürüldüğü belirtilmektedir. Bu manada da adı geçen sendika üyelerinin kollandığı iddia edilmektedir.

-Yukarıda Bahsi geçen olay hakkında Bakanlığınıza ulaşan şikâyet var mıdır?

-Yapılan mülakat sınavları için Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır? ‘Mülakatta kollama mı var?

-Mülakat sınavında sorulan soruların açık zarf içinde sunulmuş olması ve müdür adaylarının mevzuat bilgilerinin ve genel kültür düzeylerinin tek bir soru ile ölçülmüş olması doğru bir yaklaşım mıdır?

-Mülakatta bir kısım kişileri kolladığı iddia edilen komisyon hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

-Bu iddialar karşısında söz konusu mülakatı iptal etmeyi düşünüyor musunuz