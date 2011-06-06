-BDP MİTİNGİNİN ARDINDAN 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ERZURUM (A.A) - 06.06.2011 - BDP tarafından Erzurum'da düzenlenen mitingin ardından kentin bazı semtlerinde yaşanan olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, BDP'nin Kazım Yurdalan Mahallesi'nde düzenlediği mitingin ardından Mahallebaşı semti, Milletbahçe Sokak ve Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan kavga ile iki otomobile taş ve sopalarla saldırıda bulunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında MOBESE ve polis kameraları incelendi. Görüntülerden tespit edilen 14 kişi, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7'si Gürcükapı Polis Merkezine, 2'si Çocuk Şube Müdürlüğüne, 5'i İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulananlardan 2'sinin serbest bırakıldığı, ifadeleri alınan M.K, M.Ç. ve U.A'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer 9 zanlının da sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan, kentte çıkan olaylarla ilgili olarak bazı gazetelerde yer alan ''gösteri yapan gençlere para dağıtıldığı'' yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirlendi. Olayları provoke ettiği iddiasıyla gençlere para dağıttığı ileri sürülen ve kameralara yansıyan U.A'nın söz konusu kişilere bir partinin rozetini dağıttığı tespit edildi.