BDP mitinginde 'Kastamonu’daki eylemi selamlıyoruz' pankartı açıldı

T24

'Sayın Öcalan'ın bedeniyle burada olmasını istiyoruz'

'Hakkâri'de üretilen makarnayı dışarıya satacağız'

BDP’nin desteklediği Hakkari Bağımsız Miletvekili adayı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, Yüksekova İlçesi’nin ardından Hakkari’ye geçti. Dağgöl Mahallesi’nde bulunan Medeni Sancar Kavşağı’nda toplanan kalabalık, Demirtaş ve Geylani’yi ’Colemerg (Hakkari) Gençliği Kastamonu’daki eylemi selamlıyoruz’ pankartı ve ’En büyük başkan bizim başkan’ sloganlarıyla karşılandı.Demirtaş, yoğun kalabalık arasında görevlilerin yardımıyla güçlükle seçim otobüsüne binebildi. Hakkari’de Belediye önünde toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinde seslenen Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın ’Sivil Cuma namazını kılan Kürtlerin Öcalan’ı peygamber ilan ettiği’ yönündeki sözlerini hatırlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğana yüklendi. Demirtaş, "Bize de diyor ki, bunlar Apo’yu Peygamber ilan ettiler. Sen ise kendini haşa Allah’la aynı tutuyorsun. Senin bir İl Başkanın seni ikinci Peygamber ilan etti.Allah var Erdoğan iyi bir tüccar. Bir ülkenin imam Hatip mesunları arasında yetişmiş en iyi tüccardır" dedi.Demirtaş, bugüne kadar dünyada hiç bir mazlum ve ezilen halkın, zalimlere teslim olmadığını belirtirken, şöyle dedi:"Şimdi 4 ana talebimizle alanlardayız; Siyasi ve askeri operasyonlar duracak, bütün siyasi tutsaklar özgür kalacak, Sayın Öcalan’ın fotoğrafıyla değil, bedeniyle burada olmasını istiyoruz ve özgürce kendimizi yöneteceğiz. Kendi topraklarımızda Demokratik özerklikle kendimizi yöneteceğiz.Asla bu taleplerden vazgeçmeyeceğiz. Halkın bu kadar direnişine karşı hükümet niye bu kadar acımasız. Bu talepleri isteyenlere karşı panzer, gaz, cop, tank, top, uçakla savaşmanın nasıl bir haklı izahı olabilir? Bu hükümet nasıl bu kadar küçülebilir? Bakın mazlumun, haklının attığı bir taş, zalimin mermisini tozla buz eder. İşte bu halkın direnişi bunun örneğidir. Bu nedenle kazanacağız.""Sivil Cuma namazlarının" Başbakan Erdoğan’ın "paçalarını tutuşturduğunu" ileri süren Demirtaş şöyle konuştu:"Çünkü haksızlar, çünkü zalimler. Sayın Başbakan eğer sen Adnan Menderes’sen, biz Musa Anteriz, eğer sen İsmet İnöü’ysen biz Şeyh Sait ve Seyyit Rızayız, sen Recep Tayyip Erdoğan’san biz halkız. Direnişe devam. Müslüman bir ülkenin Müslaman Başbakanı kimin namazı kabul olacak, kimin namazı kabul olmayacak kendisi karar veriyor haşa. Bir ülkenin imam Hatip mensupları arasında yetişmiş en iyi tüccardır. 1 trilyonluk serveti kazanmak kolay değil tabii. Biz dedik ki; dinimiz ırkçılık, milliyetçilik dini değildir. Bunları söyleyen imamlar AKP’nin özel görevlendiği imamlardır. Bu devletten özel maaş alan imamlar böyledir demedik. Hangi imam; imam Tayyip Erdoğan. İşte onun gibi imamların arkasında namaz kılınmaz. Bir imam tek dil, tek millet diyecek o imamın arkasında namaz kılınacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nedenle ne söylerse söylesin sadece ve sadece kendi iftirafalarında çırpınıp duracak. Bu topraklarda AKP’nin hükmü artık tükenmiştir. O nedenle gaz kaçırıyor. Biz kendi özgür irademizle kendimizi yöneteceğiz. Bizim çılgın projelerimiz yok. Boğazı ikiye bölebilir, zenginlere para akıtacak, paraları biz akıtmayız. Ama biz tam buradan Ankara’ya kadar dişimiz, tırnağımızla tünel kazıyoruz."Hakkarili esnaflara da seslenen Demirtaş, bugüne kadar kendi memleketlerine yatırım yapmayan bütün işadamlarını buraya getireceklerini, burada çeşitli hizmetler yaparak, Hakkari’yi üretim yeri haline getireceklerini anlattı. Demirtaş, "Böylece Hakkari’de üretilen makarnayı dışarıya satacağız. Berçelan Yaylası’nı turizme açağız. Hakkari Kalesi’ni halkımıza kazandıracağız. Bunları hepsini ’Demokratik özerklikle’ yapacağız. Buradaki kaderi değiştirmek bununla olacak. Biz Hakkari’nin kaderini değiştirdikçe buraya barış gelecek. Bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. 12 Haziran’da 3’de 3 yapacağız. 12 Hazirandan sonra AKP’nin tabelası dahi bu topraklarda kalmayacak" diye konuştu. Demirtaş konuşmasını ardından da BDP Genel Başkanı Hamit Geylani ile birlikte seçim bürosunun açılışını yaptı.