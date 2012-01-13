-BDP milletvekili Nursel Aydoğan'a dava DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2012 - BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, seçim öncesinde Roj TV'ye telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' ve ''örgüt adına suç işlemek'' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Özel Yetkili 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aydoğan'ın Bitlis'te güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen bir terörist için Diyarbakır'da 22 Mayıs 2011'de gerçekleştirilen cenaze töreninden sonra ROJ TV'ye telefonla bağlandığı belirtilen iddianamede, sanık Aydoğan'ın yaptığı konuşmada ''terör örgütünün propagandasını yapmak ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak'' suçlarını işlediği kaydedildi. Aydoğan hakkında TCK'nın ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından toplam 15 yıla kadar hapis istendi.