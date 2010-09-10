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BDP milletvekili Akın Birdal'a yumruklu saldırı

BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, partisince Bursa'da mitingde konuşurken, bir kişinin saldırısına uğradı.

10 Eylül 2010 03:00

T24 - BDP’nin Bursa’da düzenlediği mitingde bir kişi, Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a kafa attı. Olayın ardından partililerin feci şekilde dövdüğü zanlı, hastaneye kaldırıldı. Birdal'ın sağlık durumu iyi.

BDP'li Birdal'a saldırıdan ilk görüntüler - VIDEO

FOTO GALERİ

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Gökdere Meydanı'nda düzenlediği mitinge İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da katıldı.

Konuşma sırasında kürsünün bulunduğu platformda bulunan Bilgehan Şimşek isimli bir kişi, Akın Birdal'ın yanına giderek kafa attı.

Bunun üzerine alanda bulunan onlarca kişi, saldırgana vurmaya başladı.

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Gökdere Meydanı'nda düzenlediği mitinge İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da katıldı.

Konuşma sırasında kürsünün bulunduğu platformda bulunan Bilgehan Şimşek isimli bir kişi, Akın Birdal'ın yanına giderek kafa attı.

Bunun üzerine alanda bulunan onlarca kişi, saldırgana vurmaya başladı.




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