BDP milletvekili Akın Birdal'a yumruklu saldırı

T24

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Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Gökdere Meydanı'nda düzenlediği mitinge İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da katıldı.

Konuşma sırasında kürsünün bulunduğu platformda bulunan Bilgehan Şimşek isimli bir kişi, Akın Birdal'ın yanına giderek kafa attı.

Bunun üzerine alanda bulunan onlarca kişi, saldırgana vurmaya başladı.

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Gökdere Meydanı'nda düzenlediği mitinge İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal da katıldı.

Konuşma sırasında kürsünün bulunduğu platformda bulunan Bilgehan Şimşek isimli bir kişi, Akın Birdal'ın yanına giderek kafa attı.

Bunun üzerine alanda bulunan onlarca kişi, saldırgana vurmaya başladı.