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Politika

BDP'li Buldan: Sivil katliamlarda 'derin devlet' yerini 'provokasyon'a bıraktı

BDP, Lice'de yaşanan olaylarla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi

01 Temmuz 2013 15:14

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve bir grup BDP’linin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergeyle Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 1 kişinin öldümüyle sonuçlanan olayla ile ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Önergenin gerekçesinde, Lice'de karakol yapımını protesto eden kitleye karşı askerler tarafından açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.


'Sivil katliamlarda derin devlet yerine provokasyona bıraktı'


Hükümetin, "olayları saptıran" açıklamalarda bulunduğu öne sürülen gerekçede, "30 yıldır her sivil katliamı derin devlete bağlayarak işin içinden sıyrılma geleneği yerini provokasyon açıklaması ile işin içinden sıyrılma yöntemine bırakmıştır. Oysa yaşanan durum ne insan hak hukuk açısından ne de başlatılan çözüm sürecinin gerekleri açısından asla kabul edilebilir bir durum değildir" ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, olayın araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve cezalandırılmasının, bu olay karşısında izlenebilecek yegane yöntem olduğu vurgulandı.

 

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