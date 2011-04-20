BDP KRİZİ ÇÖZÜLDÜ, BEŞ ADAY İSTENEN BELGEYİ ALDI!

T24 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başvurularını iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Leyla Zana, Hatip Dicle, Gültan Kışanak ve Ertuğrul Kürkçü, veto gerekçesini ortadan kaldıran memnu (yasaklanmış) haklarının iadesine ilişkin belgeleri ilgili mahkemelerden alarak kurula gönderdiler. BDP'nin desteklediği diğer bağımsız aday Sabahat Tuncel'in milletvekilliğine engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası da, 6 ay hapse çevrilip ertelendi. Böylece milletvekili seçilmeyi engelleyen "1 yıl ve daha fazla hapis cezası almış olmak" kısıtlamasından kurtulan Tuncel'in avukatı, müvekkilinin seçilmesini engelleyecek bir durumun kalmadığını söyledi. BDP'nin desteklediği adaylardan, İsa Gürbüz ve M. Salih Yıldız dışında, eksik evrak tamamlamayan isim kalmadı. Şimdi gözler, bu akşam (20 Nisan 2011) saat 17:00'de sona erecek itiraz süresinden sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği son karara çevrildi. YSK'nın, temel gerekçesini "memnu hakların iadesine ilişkin belgelerin eksik olması"na dayandırdığı milletvekili adaylığını iptal etme kararlarını, itirazlarla birlikte iletilen belgeleri dikkate alarak kaldırması bekleniyor.



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12 BAĞIMSIZ ADAYIN İPTAL GEREKÇELERİ





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YSK'nın milletvekili adaylıklarını iptal ettiği BDP'nin desteklediği adaylardan Sebahat Tuncel, Leyla Zana, Mehmet Hatip Dicle ve Gültan Kışanak, mahkemelerden adaylık yolunu açacak kararları aldı.



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, BDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in başvurusunu değerlendirerek, milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasını, 6 ay hapse çevirip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.





Tuncel'in avukatı Baran Doğan, yaptıkları başvuruyu değerlendiren İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinin, müvekkilinin milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının 6 ay hapse çevrildiğini ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiğini bildirdi.





Avukat Doğan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesine göre mahkum olunan ceza miktarı 1 yıl ve üstü olduğu takdirde seçilme yetersizliğinin tartışılabileceğini belirterek, bu kararın ardından, müvekkilinin seçilme yeterliliğinin tartışılamayacağını kaydetti. Doğan, bugün kararla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna başvuracaklarını bildirdi.







'YSK'nın itiraz gerekçesi kalmadı'







Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması yapan Sebahat Tuncel'in avukat Baran Doğan, müvekkili hakkında daha önce verilen ve ertelenen 1 yıl 6 aylık hapis cezası bulunduğunu belirtti. Sebahat Tuncel'in 1 yıl 6 aylık hapis cezasını ''2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''nun 32. maddesi kapsamında aldığını anımsatan avukat Doğan, söz konusu kanunda, ''6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile bazı değiklikler yapıldığını ve öngörülen ceza miktarının da 6 aya indiğini kaydetti.





Türkiye hukuk tarihinde, yerel mahkemelerde, ''cesur hakimlerin'' olduğunu da tarihe bir not olarak düşmek istediklerini belirten Doğan, ''Çok cesur bir karardır. Siyasi iktidarın, egemen yargı erki olarak kendisini tanımlayan YSK'nın topu yerel mahkemelere atarak bu konuda çözüm üretmesini bekleyen anlayışına, yerel mahkeme cevap verdi. Şimdi top YSK'da. Ben YSK'ya giderek, Ankara'ya giderek, mahkeme kararını sunacağım. Gerekçesi ne olursa olsun, ben artık bu aşamadan sonra bunun reddedilemeyeceğini düşünüyorum. Artık YSK'nın hiçbir itiraz gerekçesi kalmamıştır'' dedi.







YSK'ya sunulacak dilekçe







Avukat Baran Doğan, basın mensuplarının talebi üzerine YSK'ya sunacakları dilekçeden de bir örnek verdi. Dilekçede, Sebahat Tuncel'in İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25 Mayıs 2006 tarihinde 1 yıl 6 ay hapis ve 91 TL adli para cezasına çarptırıldığı, bu cezanın 647 sayılı yasanın 6. maddesi uygulanarak ertelendiği belirtilerek, buna rağmen Tuncel'in seçilme yeterliğinin olmadığına karar verildiği hatırlatıldı.





Tuncel'in mahkumiyetine esas olan 2911 sayılı yasanın 32. maddesinin 6008 sayılı kanun ile değiştirildiği, ceza miktarının 6 aya indirildiği belirtilen dilekçede, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesine hükmün uyarlanması amacıyla yapılan başvurununu ilgili mahkemece, Tuncel'in 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiği kaydedildi. Dilekçede şu görüşlere yer verildi:





''2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesine göre mahkum olunan ceza miktarı 1 yıl ve üstü olduğu takdirde seçilme yetersizliği tartışılabilir. Gerek müvekkilin cezasının 6 aya inmiş olması, gerekse hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle seçilme yeterliği tartışma konusu dahi edilemez. Kurulunuzun, daha önceki yerleşik içtihatlarınızda kullandığınız hukuk diliyle 'tam kanunsuzluk' nedeniyle yok hükmündeki müvekkile ilişkin adaylığının iptali kararının, itirazen kaldırılmasını ve kesin aday listesine müvekkilin alınmasını arz ve talep ederiz.''









Zana ve Dicle lehine karar





Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde, ''İşlenen suç dolayısıyla belli haklardan yoksun bırakılmanın'' düzenlendiği belirtilerek, madde metninde, işlenen suç dolayısıyla hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağının belirlendiği ifade edildi.

Ancak bu hak yoksunluğunun süresiz olmadığı vurgulanan kararlarda, ''Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir'' denildi. Kararda, şunlar kaydedildi:





''Bu nedenle, madde metninde söz konusu hak yoksunluklarının mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür. Diğer yandan 5237 sayılı TCK'da hak yoksunlukları süresiz olarak öngörülmediğinden memnu hakların iadesi benzeri bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu şekilde bir talep geldiğinde mahkemece yapılan işlem şartları oluştuğu takdirde yasaklanmış hakların bulunmadığının tespitinden ibarettir.





Diğer yandan Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 5560 sayılı Yasa'nın 38. maddesi ile 5352 sayılı Yasa'ya 13/a maddesi eklenmiş ve yasak hakların geri verilmesi yeniden düzenlenmiştir.''





Kararlarda, Zana ve Dicle'nin cezalarının, tahliye tarihlerinde infaz edilmiş sayıldığı belirtilerek, bu tarihlerden itibaren belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma cezası ve güvenlik tedbirleri sona ereceğinden, bu kişilerin, ''Yasaklanmış haklarının bulunmadığının tespitine'' karar verildiği ifade edildi.





Bu arada, mahkemeden karar metinlerini alan Zana ve Dicle'nin avukatı Mehmet Nuri Özmen, YSK'ya giderek müvekkilleri adına başvurusunu yaptı.







Kışanak'ın belgesi YSK'da





Bağımsız milletvekili adayı Gültan Kışanak'ın avukatı Mehmet Nuri Özmen , müvekkilinin memnu haklarının iadesine ilişkin belgeyi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

Kışanak için İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinden memnu haklarının iadesine ilişkin belge alınmıştı.





YSK'nın il seçim kuruluna gönderdiği kararda, Gültan Kışanak'ın (Özer), İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 18 Şubat 1992 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ''hükümet emrine karşı gelmek'' başlıklı maddesi ve eski Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinin 1. fıkrasında ''suçun tekrarı'' başlığı uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 55 bin lira ağır para cezasıyla cezalandırıldığı belirtilerek, bu milletvekili adayının belirtilen mahkumiyetleri nedeniyle başvuru tarihi itibarıyla memnu hakların iadesine ilişkin bir karar ibraz etmediği kaydedilmişti.







Harın Özcan da sicil kaydını YSK'ya sundu









YSK'nın milletvekili adaylıklarını iptal ettiği 12 kişiden biri olan Harun Özcan, avukatlarının girişimiyle yapılan düzenlemenin ardından yeni adli sicil kaydı alıp, Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kuruluna sundu.







İsa Gürbüz de itiraz etti







İsa Gürbüz, kararla ilgili itiraz dilekçesini Elazığ İl Seçim Kuruluna sundu.

Gürbüz, 2009'da yargılandığı dava ile aynı süreçte Sarıcan beldesi belediye başkan adayı olduğunu, ancak bu durumun o zaman herhangi bir sorun olmadığını belirterek, kararın siyasi olduğunu öne sürdü.



12 Haziran'da yapılacak seçimlerde bağımsız aday olan Leyla Zana (Diyarbakır), Hatip Dicle (Diyarbakır), Gültan Kışanak (Siirt), Ertuğrul Kürkçü (Mersin) YSK'nın dosyaslarında eksik gördüğü "memnu haklarının iadesi"ne ilişkin belgeleri başvurdukları mahkemelerden aldılar. Adli Sicil kanunu'nun 13. maddesinde düzenlenen memnu (yasaklanmış) hakların iadesine ilişkin belge, ya cezayı veren mahkeme ya da başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki eş yetkili mahkeme tarafından veriliyor.

Bu arada İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in avukatlarının başvurusunu değerlendirerek, milletvekilliği adaylığına engel teşkil ettiği bildirilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasını, 6 ay hapse çevirip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, pazartesi günü, BDP'nin desteklediği Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Salih Yıldız, İsa Gürbüz ve Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını Anayasa ve yasadaki koşulları taşımadıkları, özellkle "memnu haklarının iadesine ilişkin mahkeme kararı almadıkları" gerekçesiyle iptal etmişti.