BDP İzmir mitinginde Türk bayrağına yuhlama!

T24 - BDP dün İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de partililerin karşısına çıktı, referandumda sandığa gitmeyin çağrısı yaptı. Diyarbakır ve İstanbul'daki mitinglerde herhangi bir olay yaşanmazken, İzmir'de protesto vardı. İzmir mitingi sırasında Türk bayrağı açan THY planörü yuhlandı!



BDP, İzmir Gündoğdu meydanında referandumu boykot mitingi yaptı. Mitingin sona erdiği sırada gökyüzünde Türk bayrağı açan Türk Hava Kurumu planörü, tepkilere neden oldu.



İzmir Fuarı'nı tanıtmak için sahil boyunca havadan gezen planör, miting alanına yaklaştıktan kısa bir süre sonra Türk bayrağı açtı.



Planörü gören BDP'liler tepki gösterdi. Bazı BDP'liler de gazetecilerin çekim yapmasına engel oldu. Planör bir süre sonra gözden kayboldu.





Boykot çağrısı yinelendi



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş 'Referandumda 'evet' ve 'hayır' çerçevesinde sıkışmayarak Türkiye'ye 'başka umut var' demek için 12 Eylülde 'boykot' diyoruz' dedi.



Referandumu boykot çağrısı yapan Emekçi ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, BDP ve 27 sivil toplum kuruluşunca Çağlayan Meydanı'nda miting düzenlendi.



Mitingde konuşan Demirtaş, 'evet' ve 'hayır'cıları sandığa gitmeyerek boykot ettiklerini söyledi.



Referandum oylamasından 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa demokrasi mücadelesi lokomotifinin boykotçular olacağını ileri süren Demirtaş, 'Kimse korkmasın, 12 Eylül sabahı sandıktan 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa ezilenleri korumak için boykotçular olacaktır. 12 Eylülde gelecek anayasaya karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olarak boykot cephesi dimdik duracaktır. Savaşlara, ölümlere, statükocu hırsızlara, evetçilere, hayırcılara 'dur' diyoruz' diye konuştu.



Gerçek bir anayasanın öncülüğünü yapmak için 'evet' kadar 'hayır' oyunu da boykot ettiklerini ifade eden Demirtaş, 'Referandumda 'evet' ve 'hayır' çerçevesinde sıkışmayarak, anayasa değişikliğinin başından beri Türkiye'ye 'başka umut var' demek için 12 Eylülde 'boykot' diyoruz' dedi.





Diyarbakır'da Erdoğan'a bayrak tepkisi



BDP referandumu boykot mitinginin en kalabalığını kalesi Diyarbakır’da gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen ‘Kürtsüz anayasa istemiyoruz, sandığa gitmiyoruz’ mitingi öncesinde alana Türkçe ve Kürtçe afişler asıldı. İki gün önce aynı meydanda Başbakan Erdoğan’ın mitingi öncesinde BDP’nin ‘boykot’ yazılı afişlerinin üzerleri ‘evet’ yazılı bez afişlerle kapatılırken, bu kez AKP’nin bilboardlardaki afişlerin üzeri BDP bayrakları ve PKK’yı sempolize eden renklerdeki bez parçalarının yanısıra Kuzey Irak’ta bölgesel Kürt Yönetimi’nin kullandığı bir bayrakla örtüldü.



Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı mitingde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, ‘Amed seninle gurur duyuyor’, ‘Diren Diyarbakır direnmektir sana can veren’ sloganları eşliğinde konuşmasına başladı. Baydemir, Türkçe ve Kürtçe yaptığı konuşmasında bu gecenin Kadir gecesi olduğunu belirterek, “Bu akşam hayır kapıları ve barış kapıları mazlumlara açılıyor. İnşallah bu kapılar Kürt halkına da açılır” dedi.





