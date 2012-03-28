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BDP İl Başkanı dahil 29 kişi gözaltında

BDP'li Salih Tikiz ve üç parti yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

28 Mart 2012 18:38

 

Iğdır'da izinsiz Nevruz gösterisi yaptıkları ve vatandaşları polise karşı kışkırttıkları suçlamasıyla BDP İl Başkanı Salih Tikiz ile partinin 3 yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı.
 
Suat Deniz'in Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bugün Iğdır merkez ve Özdemir, Erhacı, Halfeli, Yüzbaşılar köylerinde operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 20 Mart’ta izinsiz Nevruz gösterisi yapmak, vatandaşları polise karşı kışkırtmak ve taş attırmak suçlamasıyla BDP İl Başkanı Salih Tikiz ve üç parti yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde sorguları süren şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

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