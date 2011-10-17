BDP, İçişleri Bakanı hakkında gensoru verdi

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru veren BDP’nin Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, “Bakan ‘KCK’da 485 tutuklu var' dedi. Sadece Şırnak ilinde 500 tutuklu var” diye konuştu.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Gensoru Önergesi'nin gerekçesiyle ilgili Mecliste düzenlediği basın toplantısında bilgi verdi.



İçişleri Bakanı'nın 'Gözaltı ve soruşturmalarda tutuklananların sayısını çarpıtarak 7 bin 749 gözaltı ve 4 bine yakın tutuklu için sadece 485 ve 277 rakamlarını söyleyerek tehdit ettiğini' ileri süren Kaplan, '(gerekirse o sayıyı da tutuklarım) diyerek kendisini savcının, hakimin, yargının yerine koyuyor, yargısız infaz yapıyor' diye konuştu.



Hasip Kaplan, şunları söyledi:



'Milletvekillerinin, parti başkanlarının üzerine zırhlı araçları süren, gaz bombaları ile saldıran, su sıkan, 'ben devletim' diye milletvekillerine diklenen görevlileri koruyarak adeta saldırmaları için teşvik ediyor. Gece tek başına evde kalan kadın belediye başkanlarının evinin kapısı kırılarak giyinmelerine dahi fırsat verilmeden gözaltına alınıyor.



Hukuk, ahlak, vicdan, insaf sınırlarını aşan saldırganlık sınır tanımıyor. Başta Şırnak ili olmak üzere tüm belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri gözaltına alınarak, tutuklanarak milletin sandıkta iradesiyle seçilen, sandıkla gelen seçilmiş temsilciler aynı hızla görevden alınıyor, yetmiyor Alman Vakıfları gibi saçma sapan iddialarla BDP'li belediye teftiş kıskacına alınıyor, yerine yandaş ve bürokratlarını getirme çabası içine giriliyor.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, basın toplantılarında, yaşamını yitiren vatandaşların sayısını açıklarken insanları eşya olarak gören bir anlayışla '3 adet vatandaşımız', Zap suyunda kaybolan uzman çavuş için 'ceset parçaları', yaralılar için 'önemli' veya 'ciddiyet arz ediyor' gibi ifadeler kullanıyor. Kara harekatı konusunda 'her an olabilir, olamaz', eylemler için 'hedef gözetmeden yapılan hedef' gibi cevaplarla devlet adamı ciddiyetinden uzaklaşmış, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmuştur.'



Kaplan, KCK tutuklularının sayısıyla ilgili soru üzerine ise 'İçişleri Bakanının burnunun Pinokyo gibi yalanlardan nasıl uzayacağıyla ilgili sadece ilimden rakam vermek istiyorum; İçişleri Bakanı 'KCK'dan 485 tutuklu var' dedi. Sadece Şırnak ilinde 500 tutuklu var' dedi.





