BDP: Hüseyin Aygün derhal bırakılsın

BDP, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada, “Olay kabul edilmez. Derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.



BDP’den, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasına ilk yorum geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, milletvekilinin kaçırması “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Aygün'ün ''silahlı bir grup'' tarafından zorla alıkonulmasını üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Parti olarak Aygün'ün serbest kalması ve sağ salim geri dönebilmesi için ellerinden gelen insani desteği sunmaya hazır olduklarını bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Her şeyden önce böylesi bir eylemi kabul edilemez buluyor, tasvip etmediğimizi belirtiyoruz. Sayın Aygün'ün zaman geçirilmeksizin derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Yaşanan olaydan dolayı Sayın Aygün'ün ailesi başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Meclis'teki milletvekillerinin tamamının dahi alıkonulmasının insani açıdan hükümetin umurunda olmadığının farkındayız. Nitekim dünden bu yana hükümet partisinden yapılan açıklamaları ibretle izlemekteyiz. Alıkonulan kaymakam, asker, polis için umursamaz, gayrı ciddi, gayri insani tutum takınan hükümetin Sayın Aygün için de aynı ciddiyetsizlikle hareket edeceğinden kuşkumuz yoktur.

En nihayetinde hükümetin siyasi açıdan yıpranmaması her şeyden ve herkesten daha önemli ve değerlidir.''