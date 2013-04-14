T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan: Birkaç gün içinde yürüttüğümüz çalışmayı Türkiye halkı ile paylaşacağım

Kandil'in mektubunun Öcalan'a ulaşmasının ardından BDP'li sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan bugün Öcalan'ın cevabını almak üzere gittikleri İmralı adasından döndüler

14 Nisan 2013 19:02

Çözüm süreci kapsamında Abdullah Öcalan’ın Kandil’e yazdığı mektubu götüren ve ardından KCK yönetiminden alınan mektubu da Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim eden BDP heyeti, bugün Abdullah Öcalan’ın cevabını almak üzere gittikleri İmralı adasından döndüler.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın BDP İstanbul İl başkanlığında yaptıkları basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın mesajını Sırrı Süreyya Önder okudu. Öcalan'ın okunan kısa mesajdaki, sözleri şöyle:

"Saygıdeğer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve çözüm süreci devam etmektedir. Çatışmasızlık ve geri çeklime için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Dün daha umutlu bir noktadayım. Yürüttüğümüz çalışmayı birkaç gün içinde Türkiye halkıyla paylaşacağım. Katkı sunan herkese teşekkür ederim"

Cevabın okunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, bir mektup almadıklarını, bir kaç gün içinde bir mektup hazırlanarak Türkiye halkı ve Kandil ile paylaşılacağını söyledi.

6. bir heyetin Öcalan ile görüşmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu Önder, "6. 7. gibi numaralı bir heyet anlayışına gerek yok. Görüşmeler icap ettikçe devam edecek" dedi.

 

ETİKETLER

pervin buldansırrı süreyya önderbdpimralıabdullah öcalanmesajpkkçekilme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24