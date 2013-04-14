Öcalan: Birkaç gün içinde yürüttüğümüz çalışmayı Türkiye halkı ile paylaşacağım

Çözüm süreci kapsamında Abdullah Öcalan’ın Kandil’e yazdığı mektubu götüren ve ardından KCK yönetiminden alınan mektubu da Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim eden BDP heyeti, bugün Abdullah Öcalan’ın cevabını almak üzere gittikleri İmralı adasından döndüler.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın BDP İstanbul İl başkanlığında yaptıkları basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın mesajını Sırrı Süreyya Önder okudu. Öcalan'ın okunan kısa mesajdaki, sözleri şöyle:

"Saygıdeğer Türkiye halkı, yaşamakta olduğumuz barış ve çözüm süreci devam etmektedir. Çatışmasızlık ve geri çeklime için yoğun bir çalışma yürütmekteyim. Dün daha umutlu bir noktadayım. Yürüttüğümüz çalışmayı birkaç gün içinde Türkiye halkıyla paylaşacağım. Katkı sunan herkese teşekkür ederim"

Cevabın okunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, bir mektup almadıklarını, bir kaç gün içinde bir mektup hazırlanarak Türkiye halkı ve Kandil ile paylaşılacağını söyledi.

6. bir heyetin Öcalan ile görüşmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu Önder, "6. 7. gibi numaralı bir heyet anlayışına gerek yok. Görüşmeler icap ettikçe devam edecek" dedi.