BDP heyeti İmralı'ya gitti

Çözüm süreci kapsamında temaslarını sürdüren BDP heyeti, Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı Adası’na gitti. 7. kez gerçekleşecek olan görüşme için heyette Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile Grup Başkan Vekili Pervin Buldan yer aldı. BDP heyeti, en son 24 Haziran’da adaya giderek, Öcalan ile görüşmüştü.

Suriye 1. madde olacak

Görüşmede çözüm süreciyle birlikte Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve PKK’nın yönetici kadrosundaki değişimin konuşulacağı ifade edildi. Bilindiği gibi Suriye’nin Rasulayn kenti PKK bağlantılı PYD güçleri tarafından ele geçirilmişti. KCK Yürütme Konseyi, hükümete yönelik önceki gün tehdit mesajı yayınlamış, buna gerekçe olarak sunulan maddelerden bir tanesi de BDP heyetinin 15 günlük İmralı görüşmesinin aksatılması olmuştu.

Görüşmede, Öcalan'ın sağlık durumunun da ele alınması bekleniyor.