-BDP HEYETİ DURDURULDU DÖRTYOL (A.A) - 29.07.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu heyetin yer aldığı araç konvoyu, Adana-İskenderun otoyolunun Erzin çıkışı yakınında durdurularak, Hatay Valiliğinin aldığı ilçeye girişe izin verilmediği yönündeki kararı tebliğ edildi. Demirtaş ile milletvekillerinin bulunduğu konvoy, geniş güvenliklerinin aldığı ve güvenlik birimlerince trafiğe kapatılan otoyolun Erzin yakınlarında durduruldu. Güvenlik birimi yetkilileri, Hatay Valiliğinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine dayanarak verdiği, heyetin Dörtyol ilçe merkezine girişinin yasaklanmasıyla ilgili kararı, BDP Batman Milletvekilleri Ayla Akat ile parti yetkililerine iletti. Tebliği alan Akat, konvoyda bulunan Demirtaş ve diğer parti yetkilileriyle görüşme yapıyor. -HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA- Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada da şöyle denildi: ''Muhtelif kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, BDP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin Dörtyol ilçemize bir ziyarette bulunacağı anlaşılmıştır. Bahsi geçen ziyaretin gerçekleşmesi halinde kamu düzenini ciddi derecede ihlal edici gelişmelerin olabileceği değerlendirildiğinden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve diğer ilgili maddelerine göre heyetin Dörtyol ilçesine alınmaması kararı alınmıştır. Dörtyol ilçemizdeki kırgınlıkların tamiri için tüm kesimlerin ve tarafların sağduyulu davranacağı umulmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz günlerde birlik ve beraberlik duygularının zedelenmemesi, kardeşlik ikliminin bozulmaması için düne göre tüm vatandaşlarımızın söylemlerinde, demeçlerinde, tavır ve davranışlarında daha fazla özen göstereceklerine olan inancımız tamdır.'' -DÖRTYOL'DAKİ ÖNLEMLER- Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişinde, sabah saatlerinden bu yana araçları tek tek aradı. Sürücü ve yolcuların kimliklerini Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden (GBT) sorgulayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerini sürdürüyor. Bu arada çevre illerden de gelen çevik kuvvet ekipleri ile askeri birlikler, zırhlı personel taşıyıcıların da otoyolun Adana-İskenderun bölümü ile turnikelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.