BDP Hatay Dörtyol'a gidiyor

T24- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş düzenlediği basın toplantısında İnegöl ve 4 polisin şehit edilmesi sonrası Hatay Dörtyol'da çıkan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş yarın sabah parti yetkilileri ile Dörtyol'a gideceklerini söyledi.



İşte Demirtaş’ın yaptığı açıklamadan satır başları:

Son 4 gündür İnegöl ve Dörtyol’da yaşanan vahim olaylar için basın toplantısı düzenliyoruz.Gelinen aşamada yaptığımız onca girişime rağmen, bu konuda her bir milletvekilimiz çaba sarf etmesine rağmen Dörtyol’da 4 gündür devlet yok, devleti harekete geçiremiyoruz.

Dörtyol’da yaşananların bir grup öfkeli insan tepkisi olmadığını hükümetin tepkisinden anlamış bulunmaktayız. O bölgede partililerimiz hedef alınıyor ve bu bilinçli bir hareket olarak hayata geçiriliyor.



"PARTİMİZ HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR"

Bunun siyasi zeminini Başbakan hazırlıyor. Doğrudan partimizi hedef haline getiriyor. Parti binalarımız polisin gözü önünde yağmalanıyor, itfaiye dahi müdahale etmiyor.

Sonrasında etnik kimliği Kürt olduğu için insanların işyerleri yakılıyor, yağmalanıyor. Hükümet çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Hükümet PKK’ye karşı Kürt halkını rehine olarak tutuyor ve şantaj yapıyor. Koskoca bir hükümet kendi yurttaşlarına rehine muamelesi yapıyor.

Dörtyol’da polis Kürtlere karşı yapılan linç girişimlerini seyrediyor, bazen destekliyor hatta. İçişleri Bakanı dün Adana’da olmasına rağmen 3 gündür yanan Dörtyol’a uğramıyor bile.

Bu, bugüne kadar Maraş’ta, Sivas’ta sergilenmiş olaylardan çok daha derin bir olay olarak görülüyor. Ciddi barış girişimlerinde bulunamazsa kaygımız o ki hükümet onu sürdürecek. Bu bir hükümet politikasıdır.

Sırf Kürt olduğu için insanlar saldırıya uğruyor. Partimiz de orada yaşayan Kürtler yaşanan çatışmalarda hayatını yitirenler için acı duyuyor. Hükümet bu konuda derhal çıkıp açıklama yapmalıdır.



"GAZZE OLSAYDI BAŞBAKAN AÇIKLAMA YAPARDI"

4 gündür bir ilçe katliam korkusuyla yaşıyor, Başbakan tek kelime açıklama yapmıyor. Söz konusu olan Gazze olsaydı hemen çıkar açıklama yapardı. Ne bir bakanı gönderiyor, ne kendisi açıklama yapıyor.

Dört gündür bir ilçede devlet 500-600 kişilik bir grubu durduramıyor. Ortada çok açık bir devlet, hükümet ve AKP provokasyonu var. İşin siyasi iradesinin hükümet olduğu açığa çıkmıştır Medyadan da ricamız var. Kullanılan dil şiddeti körükleyen dildir.



“YARIN DÖRTYOL’A GİDECEĞİZ”

İnegöl ve Dörtyol için söylüyoruz. Sanki orada saldırıya uğrayan Kürtler vatandaş değilmiş gibi veriliyor

Bu barış dili değildir. 4 gündür çok çaba sarf ediyoruz. Orada olaylar dursun diye girişimde bulunduk.

Dörtyol’da devlet yok. Fakat biz BDP olarak orada bir katliamın gerçekleşmesini de izleyecek değiliz.



Gülten Kışanak’la birlikte yarın sabah 6’da Diyarbakır’dan Dörtyol’a gideceğiz.

Buradan herkese çağrı yapıyoruz: Yarın hep birlikte gidelim Barış mesajımızı götürelim. Barış ve sükuneti bizler tesis edelim. Bugün de bir heyetimiz Dörtyol’u ziyaret edecek. Bundan sonra da böyle bir olayın yaşanmaması için çaba sarf edeceğiz.

Benzer bir olayın yaşanması halinde halkın sahipsiz olmadığını göstereceğiz. Ateşle oynanıyor. Çocuk oyuncağı değil. Başbakan çıksın açıklasın. Bu işin sorumlusu BDP değildir. Yaşanan çatışmaların sorunlusu BDP değildir. Biz bütün iyi niyetimizle barışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Eğer Dörtyol’daki halk ölümlere tepki göstermek istiyorsa bunun sorumlusu AKP’dir. Ölümlerin sorumlusu AKP’dir. Hükümet bu ülkede nasıl bir tehlikeli oyun oynadığının farkına varmalıdır. Her yerde sadece 4 yılda 50 linç girişimi gerçekleşmiştir.

Ve hiçbirinde Kürt olanlar etnik kimliği başka olanlara saldırı gerçekleştirmemiştir. Eğer Türk-Kürt çatışmasına dönüşmüyorsa olaylar halkımızın duyarlılığı nedeniyledir.